Майк Тайсон надел вышиванку на Парад звезд в Нью-Йорке
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Стиль

Майк Тайсон надел вышиванку на Парад звезд в Нью-Йорке

Легенда мирового бокса выбрал украинскую рубашку для парада звезд, а его связь с Украиной имеет особую историю

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Майк Тайсон (фото: Getty Images)
Дата: 25 августа 2026

Майк Тайсон неожиданно появился на публике в украинской вышиванке. 60-летний эксчемпион мира избрал белую рубашку с традиционной красно-черной вышивкой для боксерского мероприятия в Нью-Йорке.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Top Rank Boxing.

Где Тайсон появился в вышитой сорочке

Парад звезд мирового бокса состоялся 15 августа в Браунсвилле, Бруклине. Мероприятие организовали в честь американского боксера Брюса "Шу Шу" Кэррингтона.

Вместе с Тайсоном на события появились и другие известные представители бокса, в частности, Заб Джуда и Риддик Боу.

Но именно образ "Железного Майка" привлек особое внимание: вместо привычного спортивного наряда он пришел в белой вышиванке с ярким украинским орнаментом.

При этом сам Тайсон не объяснял публично, почему выбрал именно вышиванку, поэтому называть его появление прямой акцией в поддержку Украины было бы преждевременно.

Какая связь Майка Тайсона с Украиной

В то же время в истории боксера есть особый украинский след.

В подростковом возрасте Тайсона воспитывала Камилла Эвалд, украинская эмигрантка, родившаяся в 1905 году в селе Старомищина на территории современной Тернопольской области.

В детстве она вместе с семьей эмигрировала сначала в Канаду, а затем поселилась в США.

Эвалд была многолетней партнершей легендарного тренера Каса Д'Амато, ставшего наставником и опекуном юного Тайсона.

Когда будущий чемпион поселился в их доме в Каскилле, Камилла фактически стала для него второй матерью.

Еще в 1988 году The Washington Post называл ее украинской эмигранткой, которая стала известна как "мама" Тайсона.

Именно поэтому появление легендарного боксера в украинской вышиванке вызвало особый интерес, хотя был ли его образ сознательным посвящением Камилли Эвалд или Украине, Тайсон пока не уточнял.

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