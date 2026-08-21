Маргарет Кволли надела экстравагантную "босую" обувь от Chanel на премьеру фильма

Актриса появилась почти босиком на премьере фильма "Созвездие Большого Пса"
Актриса Маргарет Кволли стала первой звездой, которая примерила экстравагантные "голые" туфли от Chanel на премьеру фильма "Созвездие Большого Пса", где она сыграла одну из главных ролей.
Wave RBC.ua рассказывает подробности.
В четверг, 20 августа, в Лондоне состоялась премьера нового постапокалиптического фильма от Ридли Скотта "Созвездие Большого Пса", в котором главные роли играют Маргатет Кволли, Джейкоб Элорди, Джош Бролин и другие.
Образ Маргатет Кволли для премьеры мгновенно привлек внимание, ведь актриса избрала вирусные босые сандалии из круизной коллекции Chanel. Она была почти босиком, только с прикрытой пяткой и черным педикюром. Кроме того, звезда была в легком черном платье с бахромой, распущенными волосами почти без укладки и невесомым "натуральным" макияжем.
Модный дом Chanel представил "босые" сандалии на показе круизной коллекции 2027 года в Биарицке. Тогда креативный директор модного дома Матье Блази представил идею "вообще без обуви" - модели ходили по подиуму только с прикрытой пяткой, "сандалии" крепились к лодыжке тоненькими завязками, а подошва была полностью открытая.
Модель мгновенно стала вирусной и обсуждаемой в соцсетях, а пользователи шутят, что "такие босоножки должны стоить полцены".
Лента Ридли Скотта "Созвездие Большого Пса" выходит в мировой прокат 28 августа 2026 года. Фильм снят по мотивам одноименного романа Питера Хеллера и рассказывает о людях, выживших в постапокалиптическом мире после того, как вирус уничтожил человечество, а теперь сталкиваются с бродячими мародерами.
Главный Герой – Хиг, пилот, выживший после вируса, но потерявший жену. Его играет Джейкоб Элорди.