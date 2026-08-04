Макияж Зендеи стал вирусным: как повторить самые трендовые образы лета 2026

Макияж с белыми тенями

На лондонской премьере фильма "Одиссея" Зендея появилась в кутюрном платье Schiaparelli. Визажист Эрнесто Касильяс хотел создать будто поцелованный солнцем цвет лица, как у греческой богини, а глазами подчеркнуть неземную природу платья.

Главным акцентом макияжа стали белые тени во внутреннем уголке глаза. Для создания этого эффекта мастер использовал продукты от Charlotte Tilbury, в частности Exagger-Eyes Easy Eyeshadow Stick в оттенках Nude Sculpt, Minx Sculpt и Satin Diamonds, сочетая холодный светлый тон с мягкой нюдовой растушевкой.

Мейкап Зендеи с белыми тенями (фото: Getty Images)

Как повторить макияж Зендеи

Лицо

Начните с хорошо увлажненной кожи. Нанесите тональную основу, замаскируйте несовершенства консилером и добавьте немного бронзера на скулы, лоб и линию подбородка.

Завершите образ нежно-розовыми румянами и хайлайтером, чтобы кожа приобрела эффект легкого загара.

Глаза

На веки нанесите светло-бежевый оттенок, а складку подчеркните светло-коричневыми матовыми тенями, тщательно растушевав их.

Плоской кистью нанесите тени холодного оттенка во внутренний уголок глаза, немного заходя на верхнее и нижнее веко.

Затем аккуратно растушуйте, чтобы белый цвет плавно переходил в нюдовые оттенки, и подчеркните уголки глаз черным лайнером. Прокрасьте верхние ресницы тушью.

Губы

Очертите губы светло-коричневым карандашом, а затем нанесите розово-нюдовый блеск.

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Макияж без макияжа

Самым популярным образом звезды стал ее выход на нью-йоркской премьере фильма "Одиссея". Здесь визажист создал тон с естественным румянцем, использовав косметику Prada Beauty.

"Мы хотели, чтобы кожа выглядела свежей, сияющей и как будто естественно поцелованной солнцем. Макияж был намеренно минимальным - в центре внимания оставалось сияющее лицо и мягкое тепло там, где солнце обычно касается кожи", - рассказал Касильяс.

Лицо

Сначала подготовьте кожу с помощью увлажняющих средств, после чего нанесите легкую тональную основу и консилер для выравнивания тона.

Особое внимание нужно уделить румянам. Теплый розовый оттенок нанесите не только на щеки, но и на нос, виски, линию роста волос и подбородок, чтобы создать естественный эффект легкого загара. В завершение добавьте хайлайтер и пудру.

Глаза, брови и губы

Брови можно приподнять щеточкой или аккуратно придать им форму с помощью геля. Глаза оставить без туши, добавив тени в тон кожи.

Для губ выберите нюдовый цвет, близкий к естественному оттенку. Сначала можно слегка подчеркнуть контур карандашом, а затем нанести помаду.



Непринужденная и романтическая красота

Именно так визажист Зендеи описал ее последний макияж на премьере новой части фильма "Человек-паук" в Лондоне. Там актриса появилась в платье от Tamara Ralph с длинными пышными волосами.

Главная особенность - баланс между естественностью и гламуром. Эрнесто вновь использовал косметику Charlotte Tilbury, создав эффект естественной сияющей кожи с румянцем, подчеркнув глаза теплыми коричневыми оттенками, а губы - розово-нюдовым цветом.

Как повторить

Лицо

Начните с тщательного увлажнения кожи. Тонким слоем нанесите тональное средство так, чтобы выровнять тон, но сохранить естественный вид. Консилером точечно замаскируйте несовершенства и добавьте легкого сияния в зону под глазами.

Для придания "тепла" нанесите бронзер на скулы, линию челюсти и верхние участки лица. Завершите макияж щек нежным розовым оттенком румян, растушевав их к вискам.

Добавьте немного хайлайтера на выступающие части лица, чтобы получить естественное сияние. Напоследок зафиксируйте макияж пудрой.

Глаза, губы и брови

Нанесите на веки тени цвета какао и тщательно растушуйте их. Чтобы сделать взгляд выразительным, воспользуйтесь тушью, а для губ - помадой темного нюдового оттенка.

Брови можно подчеркнуть карандашом темно-коричневого оттенка, заполнив отдельные пробелы.