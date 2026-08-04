Макіяж Зендеї став вірусним: як повторити найтрендовіші образи літа 2026

Макіяж з білими тінями

На лондонській прем'єрі фільму "Одіссея" Зендея з'явилася у кутюрній сукні Schiaparelli. Візажист Ернесто Касільяс хотів створити ніби поцілований сонцем колір обличчя, гідний грецької богині, а очима підкреслити неземну природу сукні.

Головним акцентом макіяжу стали білі тіні у внутрішньому куточку ока. Для створення цього ефекту майстер використав продукти від Charlotte Tilbury, зокрема Exagger-Eyes Easy Eyeshadow Stick у відтінках Nude Sculpt, Minx Sculpt і Satin Diamonds, поєднавши холодний світлий тон із м'якою нюдовою розтушовкою.

Мейкап Зендеїз білими тінями (фото: Getty Images)

Як повторити макіяж Зендеї

Обличчя

Почніть із добре зволоженої шкіри. Нанесіть тональну основу, замаскуйте недосконалості консилером і додайте трохи бронзера на вилиці, лоб та лінію щелепи.

Завершіть образ ніжно-рожевими рум'янами та хайлайтером, щоб шкіра мала ефект легкої засмаги.

Очі

На повіки нанесіть світло-бежевий відтінок, а складку підкресліть світло-коричневими матовими тінями, ретельно розтушувавши їх.

Плоским пензлем нанесіть тіні холодного відтінку у внутрішній куточок ока, трохи заходячи на верхню та нижню повіку.

Потім акуратно розтушуйте, щоб білий колір плавно переходив у нюдові відтінки, та підкресліть куточки очей чорним лайнером. Профарбуйте верхні вії тушшю.

Губи

Окресліть губи світло-коричневим олівцем, після чого нанесіть рожево-нюдовий блиск.

В мережі можна знайти десятки варіантів, як повторити цей макіяж.



Макіяж без макіяжу

Найвіруснішим образом зірки став вихід на нью-йоркській прем'єрі фільму "Одіссея". Тут візажист створив тон із природним рум'янцем, використавши косметику Prada Beauty.

"Ми хотіли, щоб шкіра виглядала свіжою, сяючою і ніби природно поцілованою сонцем. Макіяж був навмисно мінімальним - у центрі уваги залишалося сяюче обличчя та м’яке тепло там, де сонце зазвичай торкається шкіри", - розповів Касільяс.

Як відтворити макіяж

Обличчя

Спочатку підготуйте шкіру за допомогою зволожувальних засобів, після чого нанесіть легку тональну основу та консилер для вирівнювання тону.

Особливу увагу потрібно приділити рум’янам. Теплий рожевий відтінок нанести не лише на щоки, а й на ніс, скроні, лінію росту волосся та підборіддя, щоб створити природний ефект легкої засмаги. На завершення додати хайлайтер та пудру.

Очі, брови та губи

Брови можна підняти щіточкою або акуратно сформувати гелем. Очі залишити без туші, додавши тіні в тон шкіри.

Для губ оберіть нюдовий колір, близький до природного відтінку. Спочатку можна злегка підкреслити контур олівцем, а потім нанести помаду.



Невимушена та романтична краса

Саме так візажист Зендеї описав її останній мейк на прем'єрі нової частини фільму "Людина-Павук" в Лондоні. Там акторка постала в сукні від Tamara Ralph з довгим пухнастим волоссям.

Головна особливість - баланс між природністю та гламуром. Ернесто знову використав косметику Charlotte Tilbury, створивши ефект природної сяючої шкіри з рум'янцем, підкресливши очі теплими коричневими відтінками, а губи рожево-нюдовим кольором.

Як повторити

Обличчя

Почніть з ретельного зволоження шкіри. Тонким шаром нанесіть тональний засіб так, щоб вирівняти тон, але зберегти натуральний вигляд. Консилером точково замаскуйте недосконалості та додайте легкого світла зоні під очима.

Для "теплоти" нанесіть бронзер на вилиці, лінію щелепи та верхні ділянки обличчя. Завершіть макіяж щік ніжним рожевим відтінком рум'ян, розтушовуючи їх до скронь.

Додайте трохи хайлайтера на виступаючі частини обличчя, щоб отримати природне сяйво. Наостанок зафіксуйте мейк пудрою.

Очі, губи та брови

Нанесіть на повіки тіні кольору какао та добре розтушуйте їх. Для виразності очей використайте туш, а для губ помаду в темному нюдовому відтінку.

Брови можна підкреслити олівцем темно-коричневого відтінку, заповнивши окремі прогалини.