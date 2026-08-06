Макияж без макияжа: как естественная кожа стала главным beauty-трендом

Когда лучший макияж - тот, которого не видно

На нью-йоркской премьере "Одиссеи" Зендея появилась в образе, который сразу стал одним из самых обсуждаемых этим летом. Кожа актрисы выглядела так, будто на ней нет ничего, кроме легкого загара и естественного сияния.

Зендея на нью-йоркской премьере "Одиссеи" (фото: https://www.instagram.com/tom_zendaya_marvel)

Визажист Эрнесто Касильяс сознательно отказался от плотного покрытия. Едва заметный румянец теплых оттенков, естественно уложенные брови, отсутствие туши и тон, который буквально сливается с кожей, - всё работает на главную идею: лицо должно выглядеть не накрашенным, а отдохнувшим.

Зендея - далеко не единственная, кто сделал ставку на такую эстетику. Похожие образы этим летом демонстрируют Хейли Бибер, София Ричи Грейндж, Памела Андерсон и сестры Дженнер. У каждой - своя интерпретация, но принцип остается неизменным: ухоженная кожа, минимум декоративной косметики и максимум естественного сияния.

Почему индустрия снова выбирает естественность

Несмотря на популярность в TikTok, no makeup makeup - далеко не новое явление.

Его истоки можно найти ещё на бэкстейджах показов Calvin Klein в 1990-х годах, когда визажисты намеренно оставляли текстуру кожи видимой, а декоративный макияж сводили к минимуму. Именно тогда сформировалась философия, которая остается актуальной и сегодня: сначала - здоровая кожа, потом - косметика.

В 2004 году американский визажист и предприниматель Виктория Джексон даже зарегистрировала выражение no makeup makeup, фактически закрепив его как отдельную концепцию в индустрии красоты.

Вторая волна популярности пришла вместе с социальными сетями. После эпохи сложного контуринга, матовых тональных основ и максимально плотного покрытия пользователи всё чаще тяготели к эстетике clean girl. Именно она вернула в моду естественную текстуру кожи, легкое сияние и минимальное количество косметики.

Интересно, что для многих женщин Латинской Америки такой подход никогда не был трендом - он давно стал частью повседневной бьюти-рутины. Поэтому сегодня речь скорее идет не о новом изобретении, а о переосмыслении знакомой эстетики.

Кто формирует новую эстетику beauty

За самыми известными образами в стиле "макияж без макияжа" стоят визажисты, которые уже много лет продвигают принцип skin first.

Эрнесто Касильяс, автор последних образов Зендеи, работает с максимально прозрачными текстурами и сияющим финишем.

Дэниел Мартин, создававший свадебный макияж Меган Маркл, давно известен своей любовью к коже, которая выглядит живой, а не припудренной.

Кэти Джейн Хьюз задолго до появления TikTok популяризировала культ естественного сияния и минимального количества косметики, работая с Дуа Липой и Хейли Бибер.

А Мэри Филлипс прославила технику underpainting - способ создать скульптурное, но почти незаметное лицо благодаря работе с кремовыми текстурами.

Почему этот макияж сложнее, чем кажется

Звездный визажист и бьюти-инфлюенсер Ася Кобзар убеждена: no makeup makeup давно перестал быть краткосрочным трендом.

"Индустрия красоты перестала концентрироваться на том, чтобы что-то скрывать. Сегодня главный акцент - на здоровой коже. Именно поэтому уход, SPF, сыворотки и восстановление защитного барьера кожи стали важнее декоративной косметики. И пока этот запрос существует, тренд будет оставаться актуальным", - говорит эксперт.

По ее мнению, лето лишь усиливает популярность такого макияжа, ведь в жару хочется меньше слоев косметики и более легких текстур. При этом сама философия не зависит от сезона.

"Зимой тон может быть немного плотнее, оттенки - холоднее, а увлажнение - интенсивнее. Но главный принцип остается неизменным: кожа должна выглядеть как кожа", - объясняет она.

Главная ошибка - думать, что это просто

Именно здесь и кроется главный парадокс.

Макияж, который выглядит так, будто его нет, - один из самых сложных в работе визажиста.

"Чтобы добиться эффекта „своя кожа, только лучше“, ее нужно очень хорошо подготовить. Любая сухость, неровность или неправильная текстура сразу становятся заметными. После ухода нужна лишь точечная коррекция - немного консилера там, где это действительно необходимо, кремовые румяна, легкий контуринг и хайлайтер. Не больше", - говорит Ася Кобзар.

Обладательницам ровной кожи добиться такого эффекта проще. Если же есть выраженная пигментация, розацеа или постакне, техника потребует больше времени и более точной работы. А иногда и вовсе окажется не лучшим выбором.

Новая роскошь - не скрывать себя Главный парадокс no makeup makeup заключается в том, что его естественность тщательно продумана. За эффектом "я почти не красилась" стоит сложная работа с текстурами, светом и уходом.

Именно поэтому этот тренд так органично вписывается в современную beauty-культуру. Сегодня роскошь ассоциируется не с количеством косметики, а со здоровой кожей, которая не нуждается в маскировке. И, похоже, эта эстетика останется с нами еще не один сезон.