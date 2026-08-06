Макіяж без макіяжу: як природна шкіра стала головним beauty-трендом

Коли найкращий макіяж - той, якого не видно

На нью-йоркській прем'єрі "Одіссеї" Зендая з'явилася в образі, який одразу став одним із найобговорюваніших цього літа. Шкіра акторки виглядала так, ніби на ній немає нічого, окрім легкої засмаги й природного сяйва.

Зендая на нью-йоркській прем'єрі "Одіссеї" (фото: https://www.instagram.com/tom_zendaya_marvel)

Візажист Ернесто Касільяс свідомо відмовився від щільного покриття. Ледь помітний рум'янець теплих відтінків, природно розчесані брови, відсутність туші та тон, який буквально зливається зі шкірою, - усе працює на головну ідею: обличчя має виглядати не нафарбованим, а відпочилим.

Зендая - далеко не єдина, хто зробив ставку на таку естетику. Схожі образи цього літа демонструють Гейлі Бібер, Софія Річі Ґрейндж, Памела Андерсон і сестри Дженнер. У кожної своя інтерпретація, але принцип залишається незмінним: доглянута шкіра, мінімум декоративної косметики та максимум природного світіння.

Чому індустрія знову обирає природність

Попри популярність у TikTok, no makeup makeup - далеко не новий винахід.

Його витоки можна знайти ще на бекстейджах показів Calvin Klein у 1990-х роках, коли візажисти навмисно залишали текстуру шкіри видимою, а декоративний макіяж зводили до мінімуму. Саме тоді сформувалася філософія, яка залишається актуальною й сьогодні: спочатку - здорова шкіра, потім - косметика.

У 2004 році американська візажистка й підприємиця Вікторія Джексон навіть зареєструвала вислів no makeup makeup, фактично закріпивши його як окрему концепцію в індустрії краси.

Друга хвиля популярності прийшла разом із соцмережами. Після епохи складного контурингу, матових тональних основ і максимально щільного покриття користувачі дедалі більше тяжіли до естетики clean girl. Саме вона повернула в моду природну текстуру шкіри, легке сяйво та мінімальну кількість косметики.

Цікаво, що для багатьох жінок із Латинської Америки такий підхід ніколи не був трендом - це давно стало частиною щоденної б'юті-рутини. Тож сьогодні радше йдеться не про новий винахід, а про переосмислення знайомої естетики.

Хто формує нову естетику beauty

За найвідомішими "макіяжами без макіяжу" стоять візажисти, які вже багато років просувають принцип skin first.

Ернесто Касільяс, автор останніх образів Зендаї, працює з максимально прозорими текстурами та світним фінішем.

Деніел Мартін, який створював весільний макіяж Меган Маркл, давно відомий любов'ю до шкіри, що виглядає живою, а не припудреною.

Кеті Джейн Г'юз ще задовго до TikTok популяризувала культ природного сяйва та мінімальної кількості продуктів, працюючи з Дуа Ліпою та Гейлі Бібер.

А Мері Філліпс зробила знаменитою техніку underpainting - спосіб створити скульптурне, але майже непомітне обличчя завдяки роботі з кремовими текстурами.

Чому цей макіяж складніший, ніж здається

Зіркова візажистка та б'юті-інфлюенсерка Ася Кобзар переконана: no makeup makeup давно перестав бути короткочасною модою.

"Індустрія краси перестала концентруватися на тому, щоб щось приховати. Сьогодні головний акцент - на здоровій шкірі. Саме тому догляд, SPF, сироватки й відновлення шкірного бар'єра стали важливішими за декоративну косметику. І поки цей запит існує, тренд залишатиметься актуальним", - говорить експертка.

На її думку, літо лише підсилює популярність такого макіяжу, адже в спеку хочеться менше шарів косметики та легших текстур. Водночас сама філософія не залежить від сезону.

"Взимку тон може бути трохи щільнішим, відтінки — холоднішими, а зволоження — інтенсивнішим. Але головний принцип залишається незмінним: шкіра має виглядати шкірою", - пояснює вона.

Головна помилка - думати, що це просто

Саме тут і криється найбільший парадокс.

Макіяж, який виглядає так, ніби його немає, є одним із найскладніших у роботі візажиста.

"Щоб отримати ефект "своя шкіра, тільки краща", її потрібно дуже добре підготувати. Будь-яка сухість, нерівність чи неправильна текстура одразу стають помітними. Після догляду потрібна лише точкова корекція - трохи консилера там, де це справді необхідно, кремові рум'яна, легкий контур і хайлайтер. Не більше", - говорить Ася Кобзар.

Власницям рівної шкіри досягти такого ефекту простіше. Якщо ж є виражена пігментація, розацеа чи постакне, техніка вимагатиме більше часу й точнішої роботи. А інколи - і зовсім не стане найкращим вибором.

Нова розкіш - не приховувати себе

Головний парадокс no makeup makeup полягає в тому, що його природність ретельно продумана. За ефектом "я майже не фарбувалася" стоїть складна робота з текстурами, світлом і доглядом.

Саме тому цей тренд так органічно вписується в сучасну beauty-культуру. Сьогодні розкіш асоціюється не з кількістю косметики, а зі здоровою шкірою, яка не потребує маскування. І, схоже, саме ця естетика залишатиметься з нами ще не один сезон.