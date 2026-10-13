Louis Vuitton представил коллекцию для "Реал Мадрида": как выглядит новый гардероб

Как выглядит коллекция Louis Vuitton для "Реала"

Линейку разработали под руководством Фаррелла Уильямса, креативного директора мужской линии бренда. Одежда предназначена для мужской и женской футбольных команд, а также для мужской баскетбольной команды клуба.

Среди игроков, принявших участие в рекламной кампании, - Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Федерико Вальверде. Коллекция рассчитана на официальные мероприятия и поездки.



В повседневный гардероб вошли двусторонняя нейлоновая куртка с подкладкой и монограммой Louis Vuitton, темно-синий свитер с круглым вырезом, бежевое поло, двусторонний ремень и темно-синяя кепка.

На куртке вышита эмблема "Реала", а внутри размещена персонализированная этикетка с подписями обоих брендов. Новые вещи вдохновлены мужской капсульной коллекцией Trunk Edition, которую представил модный дом в феврале 2026 года.

Для официальных мероприятий футболисты получили костюмы с рубашкой в сине-белую полоску или бежевым поло. Образ можно завершить кашемировым пальто из постоянной коллекции Louis Vuitton. Она имеет съемный шарф с монограммой бренда и инициалами игрока.



Что известно о сотрудничестве Louis Vuitton и "Реала"

Партнерство началось в 2025 году. Модный дом стал официальным поставщиком одежды для игроков вне футбольного поля, сменив итальянский бренд Zegna.

Сотрудничество охватывает мужскую и женскую футбольные команды, а также мужскую баскетбольную команду. Тем временем игровую форму футболистов "Реала" продолжает разрабатывать Adidas.

Louis Vuitton также сотрудничает с Международной федерацией футбола (FIFA) с 2010 года. Модный дом создает специальный сундук для хранения и транспортировки кубка чемпионата мира по футболу.

Отметим, что 14 октября мадридский "Реал" в рамках Лиги чемпионов сыграет в Риме против "Ромы". В итальянскую столицу они прибудут уже в новой одежде от Louis Vuitton.