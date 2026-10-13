Louis Vuitton презентував колекцію для "Реал Мадриду": як виглядає новий гардероб

Як виглядає колекція Louis Vuitton для "Реала"

Лінійку розробили під керівництвом Фаррелла Вільямса, креативного директора чоловічої лінії бренду. Одяг призначений для чоловічої та жіночої футбольних команд, а також чоловічої баскетбольної команди клубу.

Серед гравців, які взяли участь у рекламній кампанії, - Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем і Федеріко Вальверде. Колекція розрахована на офіційні заходи та подорожі.



До повсякденного гардероба увійшли двостороння нейлонова куртка з підкладкою та монограмою Louis Vuitton, темно-синій светр з круглим вирізом, бежеве поло, двосторонній ремінь і темно-синя кепка.

На куртці вишито емблему "Реала", а всередині розміщено персоналізовану етикетку з підписами обох брендів. Нові речі натхненні чоловічою капсульною колекцією Trunk Edition, яку модний дім представив у лютому 2026 року.

Для офіційних заходів футболісти отримали костюми з сорочкою в синьо-білу смужку або бежевим поло. Образ можна завершити кашеміровим пальто з постійної колекції Louis Vuitton. Воно має знімний шарф з монограмою бренду та ініціалами гравця.



Що відомо про співпрацю Louis Vuitton і "Реала"

Партнерство розпочалося у 2025 році. Модний дім став офіційним постачальником одягу для гравців поза футбольним полем, змінивши італійський бренд Zegna.

Співпраця охоплює чоловічу та жіночу футбольні команди, а також чоловічу баскетбольну команду. Тим часом ігрову форму футболістів "Реала" продовжує розробляти Adidas.

Louis Vuitton також співпрацює з Міжнародною федерацією футболу (FIFA) з 2010 року. Модний дім створює спеціальну скриню для зберігання та транспортування кубка чемпіонату світу з футболу.

Зазначимо, що 14 жовтня мадридський "Реал" в межах Ліги чемпіонів зіграє у Римі проти "Роми". До італійської столиці вони прибудуть вже в новому одязі від Louis Vuitton.