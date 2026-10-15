Louis Vuitton представил мужскую коллекцию с Каллумом Тернером: как она выглядит

Что в центре внимания

В центре внимания - классические предметы гардероба, премиальные материалы и одежда, сочетающая элегантность с комфортом. Trunk Edition стала второй коллекцией в рамках этого направления.

В рекламном фильме Каллум Тернер предстает в образе делового путешественника, который находит время для личных увлечений вне рабочего графика.

Он читает газету, играет в шахматы, проводит время со своей собакой, наслаждается послеобеденным чаем и бьет по мячу для гольфа. Эти обычные сцены формируют портрет мужчины, для которого стиль является неотъемлемой частью жизни, а не только соблюдением дрескода.

Что вошло в коллекцию Louis Vuitton

В новой коллекции представлены классические сорочки, брюки и куртки, дизайн которых построен на сочетании традиционного кроя и необычных материалов.

Среди них - хлопково-шелковый поплин, двусторонняя ткань из кашемира и шерсти, а также деним индигового оттенка из хлопка и кашемира.

Каллум Тернер (фото: instagram.com/louisvuitton)

Каллум Тернер (фото: instagram.com/louisvuitton)

Фаррелл Уильямс переосмысливает привычные элементы мужского гардероба через фактуры, украшения и пропорции. Рубашки сохраняют классический силуэт, в то время как брюки и куртки демонстрируют более современный подход к повседневной элегантности.

Даже деним, традиционно связанный с непринужденным стилем, в этой интерпретации становится частью изысканного гардероба.

Среди узнаваемых элементов - фирменные детали Louis Vuitton, деликатно напоминающие о наследии модного дома.

Детали мужской коллекции Louis Vuitton (фото: instagram.com/louisvuitton)

Детали мужской коллекции Louis Vuitton (фото: instagram.com/louisvuitton)

Детали мужской коллекции Louis Vuitton (фото: instagram.com/louisvuitton)

Одежда Louis Vuitton отображает индивидуальность

Кампания продолжает тему современного дендизма - эстетики, в которой одежда отражает индивидуальность, личный вкус и внимание к деталям.

В видении Louis Vuitton элегантность не ограничивается формальными событиями: она проявляется и в обыденных обрядах, и в том, как человек проводит свободное время.

Новая коллекция Louis Vuitton (фото: instagram.com/louisvuitton)

Персонаж Каллума Тернера показывает именно такой подход. Его гардероб не привязан к конкретному случаю, а совмещает классические силуэты с комфортом и функциональностью.

Из-за небольших жестов и обычных занятий короткометражный фильм раскрывает личность героя, для которого стиль становится продолжением характера.