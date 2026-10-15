Louis Vuitton представив чоловічу колекцію з Каллумом Тернером: як вона виглядає

Що в центрі уваги

У центрі уваги - класичні предмети гардероба, преміальні матеріали та одяг, що поєднує елегантність із комфортом. Trunk Edition стала другою колекцією в межах цього напряму.

У рекламному фільмі Каллум Тернер постає в образі ділового мандрівника, який знаходить час для особистих захоплень поза робочим графіком.

Він читає газету, грає в шахи, проводить час зі своїм собакою, насолоджується післяобіднім чаєм і б'є по м’ячу для гольфу. Ці повсякденні сцени формують портрет чоловіка, для якого стиль є невіддільною частиною життя, а не лише дотриманням дрескоду.

Що увійшло до колекції Louis Vuitton

У новій колекції представлені класичні сорочки, штани та куртки, дизайн яких побудований на поєднанні традиційного крою й незвичних матеріалів.

Серед них - бавовняно-шовковий поплін, двостороння тканина з кашеміру та вовни, а також денім індигового відтінку з бавовни й кашеміру.

Каллум Тернер (фото: instagram.com/louisvuitton)

Каллум Тернер (фото: instagram.com/louisvuitton)

Фаррелл Вільямс переосмислює звичні елементи чоловічого гардероба через фактури, оздоблення та пропорції. Сорочки зберігають класичний силует, тоді як штани й куртки демонструють більш сучасний підхід до повсякденної елегантності.

Навіть денім, традиційно пов’язаний із невимушеним стилем, у цій інтерпретації стає частиною вишуканого гардероба.

Серед впізнаваних елементів - фірмові деталі Louis Vuitton, які делікатно нагадують про спадщину модного дому.

Деталі чоловічої колекції Louis Vuitton (фото: instagram.com/louisvuitton)

Деталі чоловічої колекції Louis Vuitton (фото: instagram.com/louisvuitton)

Деталі чоловічої колекції Louis Vuitton (фото: instagram.com/louisvuitton)

Одяг Louis Vuitton відображає індивідуальність

Кампанія продовжує тему сучасного дендизму - естетики, у якій одяг відображає індивідуальність, особистий смак і увагу до деталей.

У баченні Louis Vuitton елегантність не обмежується формальними подіями: вона проявляється і в повсякденних ритуалах, і в тому, як людина проводить вільний час.

Нова колекція Louis Vuitton (фото: instagram.com/louisvuitton)

Персонаж Каллума Тернера демонструє саме такий підхід. Його гардероб не прив’язаний до конкретної нагоди, а поєднує класичні силуети з комфортом і функціональністю.

Через невеликі жести та звичайні заняття короткометражний фільм розкриває особистість героя, для якого стиль стає продовженням характеру.