Louis Vuitton и Singer создали два уникальных Porsche 911: как выглядят роскошные спорткары

Что известно об эксклюзивных Porsche 911

Презентация состоялась 12 августа в американском Монтерее в преддверии Monterey Car Week. В рамках проекта партнеры переосмыслили классические Porsche 911, уделив особое внимание не только технической составляющей, но и мельчайшим деталям интерьера и аксессуаров.

Уникальные часы

Особой деталью в авто стали механические часы для приборной панели, созданные мастерами La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Его дизайн вдохновлен знаменитой моделью Tambour.

Часы можно снять с автомобиля и использовать как настольный. Кроме того, дизайнеры Louis Vuitton переосмыслили спидометр, тахометр и другие приборы, перенеся на них характерные для Tambour шрифты, индексы и цветовые акценты.

Фирменные цвета Louis Vuitton

Первый автомобиль - купе Porsche 911 Reimagined by Singer Classic. Он получил яркое сочетание шафранового, кобальтово-синего и желтого цвета.

Салон украсили натуральной кожей, дополнив ее желтой строчкой и металлическими элементами. В креслах и декоративных деталях воссоздали цветочные мотивы Monogram.

Автомобиль также получил специальный багажник на крыше, рассчитанный на дорожный чемодан, серфборд или лыжи. Для владельца подготовили целую коллекцию аксессуаров - от кожаной куртки и водительских перчаток до обуви, шлема и чемоданов.



Кабриолет в стиле роскошной лодки

Второй Porsche 911 Reimagined by Singer - Classic Turbo. Это кабриолет, к созданию которого присоединился креативный директор женских коллекций Louis Vuitton Николя Жескьер.

Автомобиль выкрасили в светлый оттенок Calcaire Lutétien, вдохновленный известняком, характерным для архитектуры Парижа. Главной особенностью дизайна стало сочетание кожи и натурального дерева.

По замыслу Жескьера, спорткар должен напоминать классическую моторную лодку. Деревянные элементы появились не только в салоне, но и на кузове и багажных отсеках. Задняя часть автомобиля получила деревянную панель, визуально напоминающую палубу яхты.



Обе машины созданы как эксклюзивные проекты, а их стоимость Louis Vuitton и Singer не разглашается.