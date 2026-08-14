Louis Vuitton і Singer створили два унікальні Porsche 911: як виглядають розкішні спорткари

Що відомо про ексклюзивні Porsche 911

Презентація відбулася 12 серпня в американському Монтереї напередодні Monterey Car Week. У межах проєкту партнери переосмислили класичні Porsche 911, приділивши особливу увагу не лише технічній складовій, а й найменшим деталям інтер'єру та аксесуарів.

Унікальний годинник

Особливою деталлю в авто став механічний годинник для приладової панелі, створений майстрами La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Його дизайн натхненний знаменитою моделлю Tambour.

Годинник можна зняти з автомобіля та використовувати як настільний. Крім того, дизайнери Louis Vuitton переосмислили спідометр, тахометр та інші прилади, перенісши на них характерні для Tambour шрифти, індекси та кольорові акценти.

Фірмові кольори Louis Vuitton

Перший автомобіль - купе Porsche 911 Reimagined by Singer Classic. Він отримав яскраве поєднання шафранового, кобальтово-синього та жовтого кольорів.

Салон оздобили натуральною шкірою, доповнивши її жовтою строчкою та елементами з металу. У кріслах і декоративних деталях відтворили квіткові мотиви Monogram.

Автомобіль також отримав спеціальний багажник на даху, розрахований на дорожню валізу, серфборд або лижі. Для власника підготували цілу колекцію аксесуарів - від шкіряної куртки та водійських рукавичок до взуття, шолома й валіз.



Кабріолет у стилі розкішного човна

Другий Porsche 911 Reimagined by Singer - Classic Turbo. Це кабріолет, до створення якого долучився креативний директор жіночих колекцій Louis Vuitton Ніколя Жеск’єр.

Автомобіль пофарбували у світлий відтінок Calcaire Lutétien, натхненний вапняком, характерним для архітектури Парижа. Головною особливістю дизайну стало поєднання шкіри та натурального дерева.

За задумом Жеск’єра, спорткар має нагадувати класичний моторний човен. Дерев’яні елементи з’явилися не лише в салоні, а й на кузові та в багажних відсіках. Задня частина автомобіля отримала дерев’яну панель, що візуально нагадує палубу яхти.



Обидві машини створені як ексклюзивні проєкти, а їхню вартість Louis Vuitton і Singer не розголошують.