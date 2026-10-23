Lacoste представил новую коллекцию в Шанхае: теннисная эстетика и китайская архитектура

Переосмысленная история

Креативный директор Lacoste Пелагия Колотурос переосмыслила вдохновившую коллекцию историю - теннисный матч основателя бренда Рене Лакоста, прерванный ливнем в 1923 году.

Тогда спортсмен встретился с испанским теннисистом Мануэлем де Гомаром в рамках Кубка Дэвиса во французском Довиле. Из-за сильного ливня игра растянулась на два дня, но Лакост в конце концов одержал победу.

Этот эпизод лег в основу коллекции Washed Out Match, которую Lacoste впервые показал в марте 2026 года на кортах стадиона "Ролан Гаррос" в Париже. В Шанхае бренд развил ту же историю, перенеся ее в другой культурный контекст.

Lacoste представил новую коллекцию в Шанхае (фото: instagram.com/lacoste)

Lacoste представил новую коллекцию в Шанхае (фото: instagram.com/lacoste)

Lacoste представил новую коллекцию в Шанхае (фото: instagram.com/lacoste)

Основа коллекции

В коллекции спортивные элементы совмещаются с функциональной верхней одеждой, техническими материалами и классическими элементами гардероба.

Среди ключевых вещей - объемные плащи, пончо, водонепроницаемые модели, трикотаж и переосмысленные теннисные силуэты. Важную роль играют фактуры и цвета, напоминающие о дождливой погоде и теннисных кортах.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству с британским брендом верхней одежды Mackintosh, известным технологиями водонепроницаемых тканей. Коллаборация продолжает главную идею коллекции - сочетание практичности, спортивной функциональности и элегантности.

Коллекция Washed Out Match (фото: corporate.lacoste.com)

Коллекция Washed Out Match (фото: corporate.lacoste.com)

Коллекция Washed Out Match (фото: corporate.lacoste.com)

Коллекция Washed Out Match (фото: corporate.lacoste.com)

Шанхайский показ стал продолжением творческого исследования Пелагии Колотурос, где историческое наследие Lacoste встречается с современной модой и культурой.

Из-за истории матча, прерванного дождем, бренд переосмысливает собственную теннисную идентичность и показывает, как спортивная одежда может выходить за пределы корта.