Lacoste представив нову колекцію в Шанхаї: тенісна естетика та китайська архітектура
Французький модний бренд Lacoste 22 жовтня презентував колекцію осінь-зима 2026 у Шанхаї. Показ під назвою Washed Out Match, Reimagined об’єднав тенісну естетику марки, її спортивну спадщину та мотиви китайської культури.
Як повідомляє Wave RBC.UA, для презентації бренд обрав локацію з традиційною китайською архітектурою, перетворивши простір на виразну червону сцену з відсиланнями до тенісного корту. Контраст між історичним оточенням і сучасною спортивною естетикою став частиною концепції шоу.
Переосмислена історія
Креативна директорка Lacoste Пелагія Колотурос переосмислила історію, яка надихнула колекцію, - тенісний матч засновника бренду Рене Лакоста, перерваний зливою у 1923 році.
Тоді спортсмен зустрівся з іспанським тенісистом Мануелем де Гомаром у межах Кубка Девіса у французькому Довілі. Через сильну зливу гра розтягнулася на два дні, але Лакост зрештою здобув перемогу.
Цей епізод ліг в основу колекції Washed Out Match, яку Lacoste вперше показав у березні 2026 року на кортах стадіону "Ролан Гаррос" у Парижі. У Шанхаї бренд розвинув ту саму історію, перенісши її в інший культурний контекст.
Основа колекції
У колекції спортивні елементи поєднуються з функціональним верхнім одягом, технічними матеріалами та класичними елементами гардероба.
Серед ключових речей - об’ємні плащі, пончо, водонепроникні моделі, трикотаж і переосмислені тенісні силуети. Важливу роль відіграють фактури та кольори, що нагадують про дощову погоду й тенісні корти.
Окрему увагу приділено співпраці з британським брендом верхнього одягу Mackintosh, відомим технологіями водонепроникних тканин. Колаборація продовжує головну ідею колекції - поєднання практичності, спортивної функціональності та елегантності.
Шанхайський показ став продовженням творчого дослідження Пелагії Колотурос, у якому історична спадщина Lacoste зустрічається із сучасною модою та культурою.
Через історію матчу, перерваного дощем, бренд переосмислює власну тенісну ідентичність і показує, як спортивний одяг може виходити за межі корту.