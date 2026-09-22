Цветочные платья, тренчи и пальто: Burberry показал новую коллекцию на London Fashion Week

Burberry завершил London Fashion Week показом коллекции Spring 2027, в которой фирменная ячейка британского бренда сочеталась с яркими цветочными принтами. Над новой линейкой креативный директор Даниэль Ли работал вместе с легендарной британской дизайнер текстиля Селией Биртвелл.

Цветочные мотивы и фирменная клетка

Коллекция получила название "В расцвете" (In Bloom). Ее главными мотивами стали цветы, растения и графические узоры, которые Биртвелл создавала вручную.

На подиуме появились платья и юбки с объемной вышивкой в виде цветов, тренчи с мелкими принтами, пальто с размытыми растительными мотивами и обувь с декоративными элементами.

Весенняя коллекция Burberry (кадры из видео)

Среди использованных мотивов были мимоза, лаванда, черника, а также цветочные и растительные елементы. Биртвелл также адаптировала для коллекции собственные архивные принты с забавными лицами, которые украсивили трикотажные вещи и аксессуары.

Особое внимание было уделено переосмыслению культовой клетки Burberry.

Новый взгляд на тренчи

Даниэль Ли сделал акцент на верхней одежде. В коллекции представили как более классические тренчи, так и модели из шелковой тафты и фая. Некоторые из них имели объемный низ, складки и помятый эффект.

Отдельные варианты были выполнены из легкой полупрозрачной ткани и украшены вышивкой. Их стилизовали так, что они напоминали одновременно и верхнюю одежду, и платья.

Среди цветов коллекции были лавандовые и бордовые, а также яркие оттенки желтого, розового, зеленого и голубого.

В мужскую часть коллекции вошли вдохновленные уличным стилем образы - костюмы, рубашки, классические тренчи, с цветочными и растительными мотивами, а также джинсы, одежда в клетку и свитшоты с принтами.