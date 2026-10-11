С кристаллами Swarovski и зонтиками: Роберт Вун создал уникальные образы для балета в Нью-Йорке

Какие костюмы создал Роберт Вун

Для постановки дизайнер разработал виды темно-синего цвета. Они были украшены кристаллами Swarovski, которые отражали сценический свет и создавали эффект капель дождя.

Мужские образы состояли из приталенного верха и брюк свободного кроя, а женские из боди и юбки.

Какими были костюмы для Shared Rain (фото: instagram.com/robertwun)

Наряды дополнили скульптурные головные уборы в форме зонтиков, разработанные при поддержке бренда Senz.

Вун также поблагодарил хореографку Дженнифер Арчибальд, Нью-Йоркский городской балет и команду костюмерной мастерской за сотрудничество.

"Нам было чрезвычайно приятно создать костюмы. Мы благодарны Дженниферу и балетному театру Нью-Йорка за этот удивительный опыт, а также великолепной костюмерной мастерской под руководством Марка Хаппеля за то, что воплотили эту идею в блестящую реальность", - написал он.



Что известно о Shared Rain

Это балетная постановка хореографки Дженнифер Арчибальд, представленная 1 октября 2026 года в рамках осеннего гала-вечера Fall Fashion Gala Нью-Йоркского городского балета. В ней объединились элементы современного танца и хип-хопа.

Fall Fashion Gala - ежегодное событие, основанное в 2012 году с участием Сары Джессики Паркер. Она сочетает балет и высокую моду - для новых хореографических постановок приглашают дизайнеров, которые создают сценические костюмы.