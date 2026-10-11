З кристалами Swarovski та парасольками: Роберт Вун створив унікальні образи для балету в Нью-Йорку

Які костюми створив Роберт Вун

Для постановки дизайнер розробив образи темно-синього кольору. Вони були оздоблені кристалами Swarovski, які відбивали сценічне світло і таким чином створювали ефект крапель дощу.

Чоловічі образи складалися з приталеного верху та штанів вільного крою, а жіночі з боді та спідниці.

Якими були костюми для Shared Rain (фото: instagram.com/robertwun)

Наряди доповнили скульптурні головні убори у формі парасольок, розроблені за підтримки бренду Senz.

Вун також подякував хореографці Дженніфер Арчибальд, Нью-Йоркському міському балету та команді костюмерної майстерні за співпрацю.

"Нам було надзвичайно приємно створити костюми. Ми вдячні Дженніфер та балетному театру Нью-Йорка за цей надзвичайний досвід, а також чудовій костюмерній майстерні під керівництвом Марка Хаппеля за те, що втілили цю ідею в блискучу реальність", - написав він.



Що відомо про Shared Rain

Це балетна постановка хореографки Дженніфер Арчибальд, яку презентували 1 жовтня 2026 року в межах осіннього гала-вечора Fall Fashion Gala Нью-Йоркського міського балету. У ній поєдналися елементи сучасного танцю та хіп-хопу.

Fall Fashion Gala - щорічна подія, започаткована у 2012 році за участю Сари Джессіки Паркер. Вона поєднує балет і високу моду - для нових хореографічних постановок запрошують дизайнерів, які створюють сценічні костюми.