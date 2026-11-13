Драгоценность носила императрица: браслет Cartier с сапфиром продали за 4,9 млн долларов
На аукционе Sotheby's в Женеве за 4,9 миллиона долларов продали роскошный браслет Cartier с сапфиром, когда-то принадлежавший императорской семье Романовых.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Associated Press, стоимость украшения более чем вдвое превысила предварительную оценку.
Главное украшение браслета
Главным украшением браслета стал цейлонский сапфир весом 197,80 карата . Считается, что драгоценный камень происходит из времен империи Великих Моголов, а впоследствии стал частью коллекции драгоценностей Романовых.
Особенную историческую ценность сапфиру придает его связь с императрицей Марией Федоровной - женой Александра III и матерью Николая II. В 1903 году она появилась с этим украшением на знаменитом балу в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге.
После революции судьба драгоценности изменилась. В 1920-х годах сапфир оказался среди императорских сокровищ, которые советские власти описывали для дальнейшей продажи за границу.
Впоследствии камень приобрела американская певица Анна Вальская.
Новый вид украшения
Нынешний вид украшение приобрело в 2015 году, когда ювелирный дом Cartier создал для исторического сапфира новую оправу в виде браслета, дополнив его бриллиантами и горным хрусталем.
Имя нового владельца браслета аукционный дом не разглашает.