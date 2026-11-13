Коштовність носила імператриця: браслет Cartier з сапфіром продали за 4,9 млн доларів

Головна окраса браслета

Головною окрасою браслета став цейлонський сапфір вагою 197,80 карата. Вважається, що дорогоцінний камінь походить із часів імперії Великих Моголів, а згодом став частиною колекції коштовностей Романових.

Особливу історичну цінність сапфіру надає його зв'язок з імператрицею Марією Федорівною - дружиною Олександра III та матір'ю Миколи II. У 1903 році вона з'явилася з цією прикрасою на знаменитому балу в Зимовому палаці в Санкт-Петербурзі.

Браслет Cartier (фото: sothebys.com)

Браслет Cartier (фото: sothebys.com)

Після революції доля коштовності змінилася. У 1920-х роках сапфір опинився серед імператорських скарбів, які радянська влада описувала для подальшого продажу за кордон.

Згодом камінь придбала американська співачка Ганна Вальська.

Браслет Cartier (фото: sothebys.com)

Новий вигляд прикраси

Нинішнього вигляду прикраса набула у 2015 році, коли ювелірний дім Cartier створив для історичного сапфіра нову оправу у вигляді браслета, доповнивши його діамантами та гірським кришталем.

Ім'я нового власника браслета аукціонний дім не розголошує.

Браслет Cartier (фото: sothebys.com)