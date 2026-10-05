Копия Тьерри Мюглера: известный визажист удивил перевоплощением на показе Mugler

Как прошло перевоплощение в Тьерри Мюглера

Стоун появился на показе женской коллекции Mugler весна-лето 2027 года, которую представил креативный директор бренда Мигель Кастро Фрейтас.

Для своего выхода он буквально превратился в самого Мюглера, использовав сложный грим, протезы и смену силуэта.

На видео с события его сначала можно увидеть в белом наряде с черной полупрозрачной накидкой на голове. Впоследствии он открыл лицо, почти полностью воспроизводящее черты знаменитого дизайнера.

Образ был настолько реалистичным, что кадры быстро начали распространяться в соцсетях.

Почему именно Мюглер

Выбор Стоуна не был случайным. Он давно интересуется творчеством французского модельера и, по его словам, коллекционирует годами архивные вещи Mugler.

Поэтому на этот раз Стоун решил не просто надеть винтажный образ бренда, а сделать гораздо более радикальный жест - превратиться в его создателя.

Сам Манфред Тьерри Мюглер на протяжении своей карьеры постоянно работал с темой трансформации. Его показы отличались театральностью, фантастическими силуэтами и образами, изменяющими восприятие человеческого тела.

Фактически его одежда была не просто модой, а способом превратить человека в другой персонаж.

Алексис Стоун (фото: facebook.com/thealexisstone)

Алексис Стоун (фото: facebook.com/thealexisstone)

Что известно о Манфреде Тьерри Мюглере

Родился в Страсбурге в 1948 году. В 1970-х он основал собственный модный дом и стал одним из самых влиятельных дизайнеров французской моды.

Тьерри Мюглер (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Особую популярность его бренд приобрел в 1980-х и 1990-х годах. Мюглер создавал драматические, скульптурные и часто футуристические образы, заметно отличавшиеся от того, что тогда демонстрировали другие модные дома.

Его работы носили знаменитости, а отдельные образы из архивов Mugler стали частью истории попкультуры. Среди наиболее известных - культовое платье, которое Деми Мур одела в фильме "Непристойное предложение".

Мюглер умер 23 января 2022 года в возрасте 73 лет.