Копія Тьєррі Мюглера: відомий візажист здивував перевтіленням на показі Mugler

Як пройшло перевтілення в Тьєррі Мюглера

Стоун з'явився на показі жіночої колекції Mugler весна-літо 2027, яку представив креативний директор бренду Мігель Кастро Фрейтас.

Для свого виходу він буквально перетворилася на самого Мюглера, використавши складний грим, протези та зміну силуету.

На відео з події його спочатку можна побачити в білому вбранні з чорною напівпрозорою накидкою на голові. Згодом він відкрив обличчя, яке майже повністю відтворює риси знаменитого дизайнера.

Образ був настільки реалістичним, що кадри швидко почали поширюватися у соцмережах.

Чому саме Мюглер

Вибір Стоун не був випадковим. Він давно цікавиться творчістю французького модельєра та, за його словами, роками колекціонує архівні речі Mugler.

Тому цього разу Стоун вирішив не просто вдягнути вінтажний образ бренду, а зробити значно радикальніший жест - перевтілитися в його творця.

Сам Манфред Тьєррі Мюглер протягом кар'єри постійно працював із темою трансформації. Його покази вирізнялися театральністю, фантастичними силуетами та образами, які змінювали сприйняття людського тіла.

Фактично його одяг був не просто модою, а способом перетворити людину на інший персонаж.

Алексіс Стоун (фото: facebook.com/thealexisstone)

Алексіс Стоун (фото: facebook.com/thealexisstone)

Що відомо про Манфреда Тьєррі Мюглера

Народився у Страсбурзі в 1948 році. У 1970-х він заснував власний модний дім і згодом став одним із найвпливовіших дизайнерів французької моди.

Тьєррі Мюглер (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Особливої популярності його бренд набув у 1980-х і 1990-х роках. Мюглер створював драматичні, скульптурні та часто футуристичні образи, які помітно відрізнялися від того, що тоді демонстрували інші модні будинки.

Його роботи носили знаменитості, а окремі образи з архівів Mugler згодом стали частиною історії попкультури. Серед найбільш відомих - культова сукня, яку Демі Мур одягнула у фільмі "Непристойна пропозиція".

Мюглер помер 23 січня 2022 року у віці 73 років.