Кейт Мосс снялась для Gucci Primavera: в компейне звучит культовая Wicked Game

Кейт Мосс стала главной героиней нового видеокампейна Gucci Primavera. В короткометражном ролике супермодель превратилась в героиню истории о влюбленности, которую снял известный шведский режиссер Йохан Ренк.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт Gucci в Instagram .

Какой вышла новая кампания

Название Primavera в переводе с итальянского означает "весна". В Gucci объясняют ее как символ возрождения и нового начала, проводя параллель с чувством влюбленности.

В центре короткого фильма оказалась Кейт Мосс. Модель двигается под композицию Wicked Game Криса Айзека, синхронизируя губы с мужским вокалом.

Параллельно пространство вокруг нее постепенно оживает: незнакомцы находят друг друга, образуют пары и влюбляются прямо в танцплощадку.

Режиссером кампании стал Йохан Ренк, известный своей работой над сериалом "Чернобыль".

Отдельно Gucci представил серию портретов, которые для Primavera сняла фотография Михаль Хелбин.

Визуальная концепция отсылает в классическую живопись и эстетику современного Ренессанса.

В кампании представили вещи из коллекции, показанной во время первого полноценного дефиле Демны для Gucci.

Сам бренд описывает этот этап как появление нового визуального словаря Gucci - с другими силуэтами, текстурами и материалами.

Для Кейт Мосс это не первое сотрудничество с модным домом.

Ранее она уже появлялась в кампании Gucci Beauty and the Bag вместе с Эмили Ратаковски и NINGNING.