Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали образы в индийском стиле для The Earthshot Prize
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили церемонию вручения экологической премии The Earthshot Prize 2026, состоявшейся 17 ноября в Мумбаи, Индия. Для торжественного выхода супруги выбрали наряды от местных дизайнеров, отдав почести индийской культуре и традициям текстильного искусства.
Детальнее о модном выходе пары рассказывает Wave RBC.UA.
В каком платье появилась Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская выбрала красное платье в традиционном индийском анаркале стиле от бренда Mahima Mahajan. Наряд насыщенного красного цвета имеет приталенный верх, длинные рукава и объемную юбку длиной до пола.
Особенностью платья стала отделка в стиле Банараси с золотистыми декоративными элементами и вышивкой. Для создания насыщенного оттенка ткани использовали красители растительного происхождения, что отвечало экологической тематике премии.
Кейт дополнила свой образ украшениями с бриллиантами и изумрудами из коллекции королевы Елизаветы II. Она надела роскошные серьги-подвески и колье.
Образ принца Уильяма
Принц также отдал честь индийской моде. Он появился на церемонии в эксклюзивном черном бархатном костюме от модельера Маниша Малхотры.
Верх имел характерный для бандгала воротник-стойку и застежку спереди, а особой деталью стали пуговицы, украшенные ручной вышивкой. Дополнили наряды черные классические брюки и туфли.
Что известно о The Earthshot Prize 2026
Это экологическая премия, основанная принцом Уильямом в 2020 году. Ее цель - поддерживать инновационные решения для преодоления глобальных экологических проблем.
Нынешняя церемония стала шестой в ее истории. Пять победителей получат по одному миллиону фунтов стерлингов на развитие своих проектов.
Для Уильяма и Кейт визит в Индию стал первой заграничной поездкой за последние четыре года. Раньше мы рассказывали, каким был их первый день в Мумбаи и какие образы они выбрали.