Кажанна и Людмила Барбир стали голосами героев нового "Кота в шляпе"
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Стиль

Кажанна и Людмила Барбир стали голосами героев нового "Кота в шляпе"

Главного героя на украинском озвучил Павел Скороходько

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Кажанна (фото предоставлено прессслужбой фильма "Кот в шляпе")
Дата: 27 октября 2026

Кажанна и телеведущая Людмила Барбир присоединились к украинскому дубляжу анимации "Кот в шляпе" от Warner Bros. Фотографии Animation. Услышать их голоса зрители смогут в кинотеатрах уже в начале ноября.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на прессрелиз фильма.

Кажанна озвучила одну из героинь мультфильма. Имя персонажа пока не раскрывают - создатели предлагают узнать его во время просмотра.

"Эта история о воображении, озорстве, приключениях и хаосе, который иногда нужен даже взрослым", - рассказала певица об анимации.

Кажанна и Людмила Барбир стали голосами героев нового &quot;Кота в шляпе&quot;
Кажанна (фото предоставлено прессслужбой фильма "Кот в шляпе")

К команде дубляжа также присоединилась Людмила Барбир, известная зрителям ведущая телеканала "1+1 Украина".

Для нее работа с анимационными персонажами уже знакома: раньше она подарила голос Динамитке в мультфильме "Самолетки: Спасательный отряд".

Кажанна и Людмила Барбир стали голосами героев нового &quot;Кота в шляпе&quot;
Людмила Барбир (фото предоставлено пресс-службой фильма "Кот в шляпе")

Новая история посвящена одному из самых известных персонажей Доктора Сьюза.

В этот раз Кот получает ответственную задачу от Института невероятного развития воображения и вдохновения: помочь брату и сестре Гебби и Себастиану, которые тяжело переживают переезд в другой город.

Однако герой, способный превратить любое дело в хаос, рискует снова переусердствовать. Если миссия провалится, он может потерять свою волшебную шляпу.

Режиссерами мультфильма стали Алессандро Карлони, работавший над "Пандой Кунг-Фу 3" и Эрика Ривиноя.

В оригинальной версии главного персонажа озвучил Билл Гейдер, а в украинской - Павел Скороходько.

"Кот в шляпе" выйдет в украинский прокат 5 ноября 2026 года. Допремьерные показы начнутся раньше - 31 октября.

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