Кайли Дженнер в платье с оленьим принтом и еще 9 ярких образов из LACMA Gala 2026

Кайли Дженнер

Серебристые пятна на шоколадно-коричневом платье Ashi Studio напоминали узор на шерсти оленя.

Впереди наряды из осенней кутюрной коллекции 2026 года имели высокую горловину и подчеркнутую талию.

Со спины открывался глубокий вырез, вдоль которого спадал длинный блестящий кисть.

Кайли Дженнер (фото: Getty Images)

Ким Кардашьян

Для Кардашьян в Gucci создали обжатое платье, полностью расшитое бордовыми пайетками.

Высокая горловина и длинные рукава контрастировали с вырезами на талии и открытой спиной. Даже маникюр подобрали в тон платье.

Ким Кардашьян (фото: Getty Images)

Одесса Азайон

Актриса приспустила с плеч рубиновое пальто Charles & Ron из осенней коллекции Sirocco в 2025 году и стилизовала его как платье со шлейфом.

Блестящая ткань легла широкими складками, а сквозь разрез спереди виднелись коричневые замшевые сапоги на шнуровке.

Одесса Азайон (фото: Getty Images)

Эмили Ратаковский

Белое платье Gucci авторства Демны задрапировали асимметрично. Ткань обвивала шею с одной стороны, оставляла бока открытыми и соединялась у бедра, где начинался высокий разрез.

Серебристые босоножки с тонкими ремешками перекликались с блестящей подвеской с логотипом Gucci.

Эмили Ратаковский (фото: Getty Images)

Сальма Гаек

Актриса вышла в красном платье Gucci с пайетками, которое сшили специально для вечера.

Асимметричное драпирование оставляло одно плечо открытым, а с другой стороны платье имело длинный рукав. Образ дополнили клатч в тон и украшения Boucheron, в том числе длинные бриллиантовые серьги.

Сальма Гаек (фото: Getty Images)

Эльза Госк

Модель выбрала серое шерстяное платье Gucci без бретелек. Форму ей задавали приталенный лиф и объем на бедрах, а длинную юбку раскрывал высокий разрез спереди. В наряд Госк добавила украшения Leviev.

Эльза Госк (фото: Getty Images)

Аня Тейлор-Джой

Стилист Лоу Роуч подобрал для актрисы свадебный ансамбль Pierre Cardin из весенне-летней кутюрной коллекции 1997 года. Поверх серебристого платья-комбинации на тонких бретелях она накинула пальто с большими воланами из органзы.

В ансамбль добавили бриллиантовое колье Tiffany & Co. и босоножки Jimmy Choo на платформе

Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images)

Пэрис Хилтон

Платье Yves от Jenny Packham под вспышками отливало серебром благодаря вышивке бисером, пайеткам и светлым камням.

Хилтон продолжила этот мотив в деталях – от длинных прозрачных перчаток с блестками до многорядного бриллиантового чокера.

Пэрис Хилтон (фото: Getty Images)

Роузи Гантингтон-Уайтли

Впереди черное платье Gucci имело высокую горловину, длинные рукава и выразительную линию плеч. Сзади глубокий вырез на спине и высокий разрез на юбке разделяла серебристая застежка.

Темно-зеленые пайетки на подкладке перекликались с изумрудами в серьгах.

Роузи Гантингтон-Уайтли (фото: Getty Images)

Джессика Уильямс

Уильямс выбрала голубовато-серое платье без бретелей из осенней кутюрной коллекции Phan Huy 2026 года.

Поверх сетки сверкали серебристый бисер и большие жемчужины. Кружево на подоле перекликалось с украшением белых полупрозрачных туфель.