Кайлі Дженнер у сукні з оленячим принтом і ще 9 яскравих образів з LACMA Gala 2026

Кайлі Дженнер

Сріблясті плями на шоколадно-коричневій сукні Ashi Studio нагадували візерунок на шерсті оленяти.

Спереду вбрання з осінньої кутюрної колекції 2026 року мало високу горловину й підкреслену талію.

Зі спини відкривався глибокий виріз, уздовж якого спадала довга блискуча китиця.

Кайлі Дженнер (фото: Getty Images)

Кім Кардаш'ян

Для Кардаш'ян у Gucci створили обтислу сукню, повністю розшиту бордовими паєтками.

Висока горловина й довгі рукави контрастували з вирізами на талії та відкритою спиною. Навіть манікюр підібрали в тон сукні.

Кім Кардаш'ян (фото: Getty Images)

Одесса Азайон

Акторка приспустила з плечей рубінове пальто Charles & Ron з осінньої колекції Sirocco 2025 року й стилізувала його як сукню зі шлейфом.

Блискуча тканина лягла широкими складками, а крізь розріз спереду було видно коричневі замшеві чоботи на шнурівці.

Одесса Азайон (фото: Getty Images)

Емілі Ратаковскі

Білу сукню Gucci авторства Демни задрапірували асиметрично. Тканина обвивала шию з одного боку, залишала боки відкритими й з'єднувалася біля стегна, де починався високий розріз.

Сріблясті босоніжки з тонкими ремінцями перегукувалися з блискучою підвіскою з логотипом Gucci.

Емілі Ратаковскі (фото: Getty Images)

Сальма Гаєк

Акторка вийшла в червоній сукні Gucci з паєтками, яку пошили спеціально для вечора.

Асиметричне драпірування залишало одне плече відкритим, а з іншого боку сукня мала довгий рукав. Образ доповнили клатч у тон і прикраси Boucheron, зокрема довгі діамантові сережки.

Сальма Гаєк (фото: Getty Images)

Ельза Госк

Модель обрала сіру вовняну сукню Gucci без бретелей. Форму їй задавали приталений ліф і об'єм на стегнах, а довгу спідницю розкривав високий розріз спереду. До вбрання Госк додала прикраси Leviev.

Ельза Госк (фото: Getty Images)

Аня Тейлор-Джой

Стиліст Лоу Роуч підібрав для акторки весільний ансамбль Pierre Cardin з весняно-літньої кутюрної колекції 1997 року. Поверх сріблястої сукні-комбінації на тонких бретелях вона накинула пальто з великими воланами з органзи.

До ансамблю додали діамантове кольє Tiffany & Co. і босоніжки Jimmy Choo на платформі.

Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images)

Періс Гілтон

Сукня Yves від Jenny Packham під спалахами відливала сріблом завдяки вишивці бісером, паєткам і світлому камінню.

Гілтон продовжила цей мотив у деталях - від довгих прозорих рукавичок із блискітками до багаторядного діамантового чокера.

Періс Гілтон (фото: Getty Images)

Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Спереду чорна сукня Gucci мала високу горловину, довгі рукави й виразну лінію плечей. Ззаду глибокий виріз на спині й високий розріз на спідниці розділяла лише срібляста застібка.

Темно-зелені паєтки на підкладці перегукувалися зі смарагдами в сережках.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі (фото: Getty Images)

Джессіка Вільямс

Вільямс обрала блакитно-сіру сукню без бретелей з осінньої кутюрної колекції Phan Huy 2026 року.

Поверх сітки виблискували сріблястий бісер і великі перлини. Мереживо на подолі перегукувалося з оздобленням білих напівпрозорих туфель.