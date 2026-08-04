Как перестать покупать лишние вещи и сформировать гардероб на годы: советы стилистки

Начните с ревизии гардероба

Прежде чем отправляться на шоппинг, честно посмотрите на то, что уже есть в вашем шкафу.

"Зачастую люди покупают новые вещи просто потому, что не помнят, что уже имеют. Ревизия помогает увидеть реальную картину: какие вещи вы носите постоянно, а какие занимают место. Именно после такого анализа становится понятно, чего действительно не хватает", - объяснила Галина Денисюк.

Стилистка советует оставить только ту одежду, которая хорошо сидит, соответствует нынешнему образу жизни и легко сочетается между собой.

Откажитесь от эмоциональных покупок

Желание поднять себе настроение новым платьем или сумкой знакомо многим. Но именно такие покупки чаще всего остаются без дела.

"Прежде чем оплачивать покупку, задайте себе несколько простых вопросов: смогу ли я надеть эту вещь хотя бы десять раз? Сочетается ли она с тем, что уже есть в гардеробе? Купила бы я её по полной цене, без скидки? Если хотя бы на один вопрос ответ "нет", лучше отложить покупку", - посоветовала эксперт.

По её словам, часто достаточно подождать сутки, и желание приобрести вещь исчезает.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Стройте гардероб вокруг базы

Стилистка убеждена, что именно базовые вещи - фундамент гардероба, который служит годами.

"Я всегда рекомендую сначала инвестировать в качественный жакет, хорошие джинсы, классические брюки, универсальное пальто, белые рубашки, базовые футболки и качественную обувь. Именно эти вещи вы будете носить десятки и даже сотни раз", - подчеркнула Денисюк.

Она добавляет, что трендовые элементы также могут присутствовать, но они должны освежать образ, а не составлять его основу.

Купите медленнее, но качественнее

Одна качественная вещь часто служит дольше нескольких дешевых аналогов.

"Люди нередко экономят неправильно. Покупают три дешевых свитера, которые потеряют вид после нескольких стирок, вместо одного качественного, который прослужит несколько лет. В итоге тратят даже больше", - объяснила стилистка.

По ее мнению, следует воспринимать одежду как долгосрочную инвестицию, а не кратковременное удовольствие.

Составьте список покупок

Еще одна распространенная ошибка - отправляться в магазин без четкого плана.

"Если вы знаете, что именно ищете, шанс купить случайную вещь гораздо меньше. Я рекомендую вести список необходимых покупок и не отклоняться от него даже во время сезонных распродаж", - отметила Галина.

Она советует также фотографировать готовые образы из своего гардероба. Это поможет лучше понимать, каких вещей действительно не хватает.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Не гонитесь за каждым трендом

Социальные сети создают ощущение, что гардероб нужно обновлять ежемесячно. На самом деле это только маркетинг.

"Стиль - это не бесконечная погоня за новинками. Человека запоминают не потому, что он еженедельно покупает новую одежду, а потому, что у него есть собственный почерк. Когда вы нашли свой стиль, потребность постоянно что-то покупать постепенно исчезает", - рассказала эксперт.

По ее словам, тренды должны дополнять гардероб, а не управлять им.

Смотрите на стоимость одного выхода

Стилистка рекомендует оценивать покупки не по стоимости на ценнике, а по тому, сколько раз вы реально будете носить вещь.

"Дорогое платье, которое вы наденете один раз, часто обходится значительно дороже, чем качественные брюки или пальто, которые вы будете носить несколько лет. Именно поэтому всегда думайте о стоимости одного выхода, а не только о сумме покупки", - пояснила Денисюк.

Качественный гардероб создается постепенно

По мнению стилистки, не стоит пытаться полностью сменить гардероб за один сезон.

"Лучший гардероб формируется постепенно. Покупайте меньше, но осознанно. Выбирайте вещи, которые нравятся вам сегодня и не потеряют актуальности через несколько лет. Именно так формируется гардероб, который экономит не только деньги, но и ваше время и нервы каждое утро", - подытожила Галина.