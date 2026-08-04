Як перестати купувати зайві речі та сформувати гардероб на роки: поради стилістки

Почніть із ревізії гардероба

Перш ніж вирушати на шопінг, чесно подивіться на те, що вже є у вашій шафі.

"Найчастіше люди купують нові речі просто тому, що не пам’ятають, що вже мають. Ревізія допомагає побачити реальну картину: які речі ви носите постійно, а які лише займають місце. Саме після такого аналізу стає зрозуміло, чого дійсно бракує", - пояснила Галина Денисюк.

Стилістка радить залишити лише той одяг, який добре сидить, відповідає нинішньому способу життя та легко поєднується між собою.

Відмовтеся від емоційних покупок

Бажання підняти собі настрій новою сукнею чи сумкою знайоме багатьом. Але саме такі покупки найчастіше залишаються без діла.

"Перед тим як оплачувати покупку, поставте собі кілька простих запитань: чи зможу я вдягнути цю річ хоча б десять разів? Чи поєднується вона з тим, що вже є в гардеробі? Чи купила б я її за повну ціну, без акції? Якщо хоча б на одне питання відповідь “ні”, краще відкласти покупку", - порадила експертка.

За її словами, часто достатньо почекати добу, і бажання придбати річ зникає.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Будуйте гардероб навколо бази

Стилістка переконана, що саме базові речі є фундаментом гардероба, який служить роками.

"Я завжди рекомендую спочатку інвестувати у якісний жакет, хороші джинси, класичні брюки, універсальне пальто, білі сорочки, базові футболки та якісне взуття. Саме ці речі ви будете носити десятки й навіть сотні разів", - наголосила Денисюк.

Вона додає, що трендові елементи також можуть бути присутніми, але вони мають лише освіжати образ, а не складати його основу.

Купуйте повільніше, але якісніше

Одна якісна річ часто служить довше, ніж кілька дешевих аналогів.

"Люди нерідко економлять неправильно. Купують три дешеві светри, які втратять вигляд після кількох прань, замість одного якісного, який прослужить кілька років. У підсумку витрачають навіть більше", - пояснила стилістка.

На її думку, варто сприймати одяг як довгострокову інвестицію, а не короткочасне задоволення.

Складіть список покупок

Ще одна поширена помилка - вирушати до магазину без чіткого плану.

"Коли ви знаєте, що саме шукаєте, шанс купити випадкову річ значно менший. Я рекомендую вести список необхідних покупок і не відхилятися від нього навіть під час сезонних розпродажів", - зазначила Галина.

Вона радить також фотографувати готові образи зі свого гардероба. Це допоможе краще розуміти, яких речей справді бракує.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Не женіться за кожним трендом

Соціальні мережі створюють відчуття, що гардероб потрібно оновлювати щомісяця. Насправді це лише маркетинг.

"Стиль - це не нескінченна гонитва за новинками. Людину запам’ятовують не через те, що вона щотижня купує новий одяг, а тому, що вона має власний почерк. Коли ви знайшли свій стиль, потреба постійно щось купувати поступово зникає", - розповіла експертка.

За її словами, тренди повинні доповнювати гардероб, а не керувати ним.

Дивіться на вартість одного виходу

Стилістка радить оцінювати покупки не за ціною на ціннику, а за тим, скільки разів ви реально будете носити річ.

“Дорога сукня, яку ви вдягнете один раз, часто обходиться значно дорожче, ніж якісні брюки або пальто, які ви носитимете кілька років. Саме тому завжди думайте про вартість одного виходу, а не лише про суму покупки”, - пояснила Денисюк.

Якісний гардероб створюється поступово

На думку стилістки, не варто намагатися повністю змінити гардероб за один сезон.

"Найкращий гардероб формується поступово. Купуйте менше, але усвідомлено. Обирайте речі, які подобаються вам сьогодні й не втратять актуальності через кілька років. Саме так формується гардероб, який економить не лише гроші, а й ваш час та нерви щоранку", - підсумувала Галина.