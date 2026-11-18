Как выглядит платье

Для решающего выхода конкурсантка выбрала голубое платье насыщенного, но одновременно нежного оттенка. Приталенный силуэт с расклешенной от колен юбкой, известный как русалка, подчеркивает фигуру модели.

Наряды дополняют глубокий декольте и длинный шлейф.

Особенное внимание привлекает украшение платья: ткань усыпана сотнями блестящих стразов, переливающихся под светом. Завершает образ полупрозрачной накидки на плечи и спину, что придает ему легкость и романтичность.

Новый выход Дарьи уже обсуждается в соцсетях. Некоторые пользователи заметили сходство ее образа с Эльзой - героиней популярного мультфильма Disney "Ледяное сердце" .

Дарья Харитонова (фото: instagram.com/missukraine_official)

Дарья Харитонова (фото: instagram.com/missukraine_official)

Дарья Харитонова (фото: instagram.com/missukraine_official)

Дарья Харитонова в национальном наряде

Ранее Харитонова также показала национальный наряд, в котором выступит на конкурсе. Образ получил название "Пані Гетьманша" и был вдохновлен казацкими временами.

Он состоит из вышиванки, плахты, жилета, многослойних бус из красных кораллов и пышного цветочного венка с лентами.

Впрочем, национальный костюм вызвал неоднозначную реакцию в украинском сегменте соцсетей. Часть пользователей раскритиковала его из-за вопросов к исторической достоверности и соответствия традиционным украинским нарядам.