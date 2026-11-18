Як виглядає сукня

Для вирішального виходу конкурсантка обрала блакитну сукню насиченого, але водночас ніжного відтінку. Приталений силует із розкльошеною від колін спідницею, відомий як "русалка", підкреслює фігуру моделі.

Вбрання доповнюють глибоке декольте та довгий шлейф.

Особливу увагу привертає оздоблення сукні: тканина всипана сотнями блискучих стразів, які переливаються під світлом. Завершує образ напівпрозора накидка на плечі та спину, що додає йому легкості й романтичності.

Новий вихід Дар’ї вже обговорюють у соцмережах. Деякі користувачі помітили схожість її образу з Ельзою - героїнею популярного мультфільму Disney "Крижане серце".

Дар’я Харитонова (фото: instagram.com/missukraine_official)

Дар’я Харитонова (фото: instagram.com/missukraine_official)

Дар’я Харитонова (фото: instagram.com/missukraine_official)

Дар’я Харитонова у національному вбранні

Раніше Харитонова також показала національне вбрання, у якому виступить на конкурсі. Образ отримав назву "Пані Гетьманша" та був натхнений козацькою добою.

Він складається з вишиванки, плахти, камізельки, багатошарового намиста з червоних коралів і пишного квіткового вінка зі стрічками.

Втім, національний костюм викликав неоднозначну реакцію в українському сегменті соцмереж. Частина користувачів розкритикувала його через питання до історичної достовірності та відповідності традиційному українському вбранню.