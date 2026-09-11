Мех под запретом: Нью-Йоркская неделя моды проходит под новыми правилами

Какой мех запретили

Правило заработало в сентябре 2026 года, когда бренды представляют коллекции сезона весна-лето 2027 года.

О решении CFDA объявила еще 3 декабря 2025 года, чтобы дизайнеры успели изменить материалы и планы показов.

Под запрет попал мех животных, которых выращивают на фермах или отлавливают и убивают специально ради шкурок.

Среди примеров - норки, лисы, кролики, шиншиллы, койоты и енотовидные собаки. В список также входит каракуль.

На Нью-Йоркской неделе моды запретили мех (фото: Getty Images)

CFDA больше не будет продвигать такой мех из-за официального календаря, собственных соцсетей и сайта.

Отдельное исключение предусмотрено для меха, который коренные народы получают из-за традиционной охоты для обеспечения жизненных потребностей общин.

Почему пушистые вещи все еще могут появляться на подиуме

Искусственный мех под новое ограничение не подпадает. По объяснению Vogue, разрешенной остается и овчина с сохраненной шерстью.

Так что само появление пушистого пальто или украшения на показе еще не означает нарушения: значение имеет происхождение материала.

Правило определяет условия для коллекции официального календаря NYFW. Оно не устанавливает всеобщего запрета на ношение меха в Нью-Йорке.

Почему организаторы изменили правила

Решение стало результатом сотрудничества CFDA с зоозащитными организациями Humane World for Animals и Collective Fashion Justice.

По словам руководителя CFDA Стивена Колба, натурального меха на этих показах уже было мало.

Организация стремится поощрить дизайнеров более внимательно относиться к влиянию модной индустрии на животных.

На Нью-Йоркской неделе моды запретили мех (фото: Getty Images)

"Потребители отказываются от товаров, связанных с жестоким обращением с животными", - отметил в заявлении президент и генеральный директор CFDA Стивен Колб.

Часть участников, в том числе Coach и Michael Kors, отказались от меха раньше.

Теперь общее правило действует для всех коллекций официального календаря с предусмотренным исключением.

Для перехода на альтернативы CFDA обещает дизайнерам обучающие ресурсы и доступ к библиотеке материалов.