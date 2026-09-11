Хутро під забороною: нові правила Нью-Йоркського тижня моди

Яке хутро заборонили

Правило запрацювало у вересні 2026 року, коли бренди представляють колекції сезону весна-літо 2027.

Про рішення CFDA оголосила ще 3 грудня 2025-го, щоб дизайнери встигли змінити матеріали та плани показів.

Під заборону потрапило хутро тварин, яких вирощують на фермах або відловлюють і вбивають спеціально заради шкурок.

Серед прикладів - норки, лисиці, кролики, шиншили, койоти та єнотоподібні собаки. До переліку також входить каракуль.

На Нью-Йоркському тижні моди заборонили хутро (фото: Getty Images)

CFDA більше не просуватиме таке хутро через офіційний календар, власні соцмережі та сайт.

Окремий виняток передбачили для хутра, яке корінні народи отримують через традиційне полювання для забезпечення життєвих потреб громад.

Чому пухнасті речі все ще можуть з’являтися на подіумі

Штучне хутро під нове обмеження не підпадає. За поясненням Vogue, дозволеною залишається й овчина зі збереженою вовною.

Тож сама поява пухнастого пальта чи оздоблення на показі ще не означає порушення: значення має походження матеріалу.

Правило визначає умови для колекцій офіційного календаря NYFW. Воно не встановлює загальної заборони на носіння хутра в Нью-Йорку.

Чому організатори змінили правила

Рішення стало результатом співпраці CFDA із зоозахисними організаціями Humane World for Animals та Collective Fashion Justice.

За словами керівника CFDA Стівена Колба, натурального хутра на цих показах уже було мало.

Організація прагне заохотити дизайнерів уважніше ставитися до впливу модної індустрії на тварин.

На Нью-Йоркському тижні моди заборонили хутро (фото: Getty Images)

"Споживачі відмовляються від товарів, пов’язаних із жорстоким поводженням із тваринами", - зазначив у заяві президент і генеральний директор CFDA Стівен Колб.

Частина учасників, зокрема Coach і Michael Kors, відмовилася від хутра раніше.

Тепер спільне правило діє для всіх колекцій офіційного календаря з передбаченим винятком.

Для переходу на альтернативи CFDA обіцяє дизайнерам навчальні ресурси та доступ до бібліотеки матеріалів.