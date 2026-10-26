В горох и со шлейфом: Ким Кардашьян выбрала необычное свадебное платье для премьеры в Риме

Каким был образ Ким Кардашьян

Для выхода на красную дорожку звезда под руководством стилиста Лоу Роуча выбрала платье без бретелек из осенней коллекции "One of One" от Galia Lahav 2027.

Эксклюзивный наряд впервые представили 13 октября в рамках Недели свадебной моды в Нью-Йорке как финальный образ шоу.

"Единственная и неповторимая Ким Кардашьян дебютирует на красной дорожке в культовом образе от Galia Lahav из коллекции осень 2027 года - сразу после его презентации на Неделе свадебной моды в Нью-Йорке", - прокомментировал выход звезды бренд.



Чем особенно свадебное платье в горох

Наряд отличается скульптурным боди с глубоким декольте и эффектными боковыми вырезами, которые открывают бедра.

Верх переходит в драпированную юбку длиной до пола. Впереди у нее есть узел, а позади роскошный шлейф.

Хотя это платье из свадебной коллекции, благодаря графическому принту и нестандартному крою оно идеально подошло для появления на красной дорожке.

Актриса дополнила образ минималистичной прической, собрав волосы в высокий хвост.

Дополнительной эффектности кадрам добавили собачки, позировавшие рядом с Ким.



Что известно о сериале "Все средства хороши"

В юридической драме от Райана Мерфи Ким снимается вместе с Наоми Уоттс, Ниси Нэш-Беттс, Сарой Полсон и Гленн Клоуз. В центре сюжета - женская юридическая фирма, специализирующаяся на бракоразводных процессах и защите прав женщин.

Во втором сезоне героинь ждут новые испытания и неожиданное разоблачение, которое поставит компанию под угрозу. Выход серий запланирован на 4 ноября.

Ранее мы писали, как Крис Дженнер повторила образ Элизабет Тейлор на премьере сериала "Все средства хороши".