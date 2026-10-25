Крис Дженнер воссоздала образ Элизабет Тейлор: как он выглядит и при чем здесь сериал с Ким

Крис Дженнер появилась на премьере второго сезона сериала "Все средства хороши" (All's Fair) в винтажной накидке, как у Элизабет Тейлор. Мероприятие прошло 24 октября в рамках 21-го Римского кинофестиваля.

Какой образ Элизабет Тейлор воспроизвела Крис Дженнер

Для выхода на красную дорожку звезда выбрала черную бархатную накидку с капюшоном и декоративными изображениями скорпионов. Внутри она украшена шелком цвета слоновой кости.

Оригинальную модель создал римский модный дом Tiziani Roma. Элизабет Тейлор надевала эту накидку на празднование 40-летия княгини Монако Грейс Келли в 1969 году.

Тогда актриса дополнила образ знаменитым бриллиантовым колье Taylor-Burton с подвеской весом 69,42 карата. В 1979-м, после развода с Ричардом Бертоном, она продала бриллиант компании Mouawad за 5 миллионов долларов. Деньги должны были пойти на финансирование строительства больницы в Ботсване.



Как Ким Кардашьян использовала образ в сериале

Крис, также выступающая исполнительной продюсершей шоу, выбрала этот образ не просто так. Накидка появится во втором сезоне сериала "Все средства хороши".

Ким, которая играет адвоката Аллуру Грант, предстает в историческом образе в одном из эпизодов. В трейлере также можно увидеть похожую накидку на персонаже Сары Полсон - Кэррингтон Лейн.

Ким Кардашьян во втором сезоне All's Fair (кадр из сериала)

Кто еще был на премьере в Риме

К Крис Дженнер также присоединились Ким Кардашьян, Сара Полсон, Ниси Нэш-Беттс и Наоми Уоттс.

Ким позировала на красной дорожке в винтажном леопардовом платье Yves Saint Laurent из коллекции Haute Couture осень-зима 1986 года. Дополнили наряд длинный шарф в тон, накинутый на голову и плечи, и черные туфли-лодочки на каблуке.



Когда выйдет второй сезон "Все средства хороши"

В новых эпизодах адвокаты юридической фирмы Grant, Ronson & Greene снова окажутся в центре скандалов и тайн. По описанию Hulu, новые союзы испытают дружбу героинь, а неожиданное разоблачение поставит под угрозу существование фирмы.

Среди актерского состава - Ким Кардашьян, Наоми Уоттс, Сара Полсон, Гленн Клоуз и другие.

Премьера второго сезона запланирована на 4 ноября. Сначала зрителям покажут три эпизода, после чего новые серии будут выходить каждую среду.