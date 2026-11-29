Как наносить тени

Современный серебристый макияж глаз может быть разным по насыщенности. Часто визажисты выбирают максимальное сияние и создают эффект металлик по всему веку. Такой мейк ап будет очень уместен для вечеринки, празднования или фотосессии, тогда как на каждый день лучше выбрать нежный перламутровый блеск или добавить серебро только в уголках глаз.

В общей сложности можно выделить 4 вида серебристого макияжа глаз, которые сейчас на пике популярности:

Насыщенный серебряный металлик

Холодное перламутровое сияние

Большие блестки и глитер

Влажный блеск

Каждый из этих вариантов выглядит эффектно и стильно, отлично подойдет для праздничного макияжа. На каждый день лучше выбрать вариант с холодным перламутровым сиянием.

Также можно дополнить образ стрелками, стразами, цветной тушью или нанести тени несколько неаккуратно, чтобы создать гранж-эффект.

Кем вдохновиться

Тренд стремительно набирает обороты, многие знаменитости и бьюти-эксперты уже попробовали серебристые тени. В частности, такой макияж был у Маккены Грейс на премьере фильма "Голодные игры: рассвет перед жатвой". Визажисты актрисы сделали насыщенный серебристый градиент и дополнили образ стразами.

Также серебристые тени часто выбирает певица и актриса Дав Камерон, дополняя макияж мягкими темными стрелками. А Дуа Липа иногда выбирает мягкий едва заметный перламутр для повседневного макияжа – это не перегружает образ, но при этом освежает лицо.

Также, конечно, можно вдохновляться иконами стиля минувших лет, когда серебристые тени были на пике – Памелой Андерсон, Кристиной Агилерой, Линси Лохан, Пэрис Хилтон и другими.

Где купить

У многих брендов есть серебристые тени, сухие и редкие, с насыщенным металлик-эффектом или с деликатным сиянием.

В частности, можно обратить внимание на следующие позиции: