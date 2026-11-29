Як наносити тіні

Сучасний сріблястий макіяж очей може бути різний за насиченістю. Часто візажисти обирають максимальне сяйво і роблять ефект металік на всій повіці. Такий мейк ап буде дуже доречний для вечірки, святкування або фотосесії, тоді як на кожен день краще обрати делікатний перламутровий блиск, або додати срібла лише в куточках очей.

Загалом можна виділити 4 види сріблястого макіяжу очей, які зараз на піку популярності:

Насичений срібний металік

Холодне перламутрове сяйво

Великі блискітки та глітер

Вологий блиск

Кожен з цих варіантів виглядає ефектно та стильно, чудово підійде для святкового макіяжу. На кожен день краще обрати варіант з холодним перламутровим сяйвом.

Також можна доповнити образ стрілками, стразами, кольоровою тушшю, або нанести тіні дещо неохайно, щоб створити гранж-ефект.

Ким надихнутися

Тренд стрімко набирає обертів, багато знаменитостей та бʼюті-експертів вже спробували сріблясті тіні. Зокрема, такий макіяж був у Маккени Грейс на премʼєрі фільму “Голодні ігри: світанок перед жнивами”. Візажисти акторки зробили насичений сріблястий градієнт і доповнили образ стразами.

Також сріблясті тіні часто обирає співачка та акторка Дав Камерон, доповнюючи макіяж мʼякими темними стрілками. А Дуа Ліпа іноді обирає мʼякий ледь помітний перламутр для повсякденного макіяжу – це не перевантажує образ, та при цьому освіжає обличчя.

Також звісно можна надихатися іконами стилю минулись років, коли сріблясті тіні були на піку – Памелою Андерсон, Крістіною Агілерою, Лінсі Лохан, Періс Хілтон та іншими.

Де купити

У багатьох брендів є сріблясті тіні, сухі та рідкі, з насиченим металік-ефектом або з делікатним сяйвом.

Зокрема, можна звернути увагу на такі позиції: