Главные стилисты Голливуда: кто создает образы для Зендеи, Хейли Бибер и других звезд

Эндрю Мукамал

Один из известнейших стилистов последних лет, который создал культовые образы Марго Робби во время промокампании фильма "Барби".

Он родился в Нью-Йорке, вырос в Скарсдейле, а после учебы в университете Вирджинии вернулся в родной город, где начал карьеру в модной индустрии.

Свой путь в мире моды Мукамал начал со стажировки в журнале Esquire, затем работал в PR-агентстве, а также был fashion-редактором и стилистом издания Interview.

Среди звездных клиентов Мукамала:

Марго Робби

Линдси Лохан

Зои Кравиц

Билли Айлиш

Кэри Маллиган



Лоу Роуч

Стилист и "архитектор имиджа", превративший работу над образами в настоящее искусство. Он вырос в южной части Чикаго, а свою карьеру начинал как коллекционер и продавец винтажной одежды.

В отличие от многих стилистов, которые стартовали как ассистенты, Роуч самостоятельно построил собственную сеть клиентов и брендов. Самым известным стало его многолетнее сотрудничество с Зендеей, которое началось, когда актрисе было 14 лет.

Не секрет, что каждый выход звезды "Эйфории" становится самым обсуждаемым в сети. Роуч знает, как создать наполненный смыслами образ, который вызовет восхищение и положительные отзывы.

Среди других звездных клиентов стилиста:

Селин Дион

Ариана Гранде

Том Голланд



Эрин Уолш

Одна из самых известных стилисток Голливуда и креативная директор, прославившаяся своим элегантным и современным видением моды. Она создает образы, в которых сочетаются утонченность, уверенность и характер личности клиента.

Уолш выросла во Флориде, а первые профессиональные шаги сделала в Нью-Йорке, после чего переехала в Лос-Анджелес.

Именно благодаря Эрин легендарная Энн Хэтэуэй пережила настоящую модную трансформацию. Гардероб актрисы стал более современным, элегантным и одновременно смелым.



Среди ее знаменитых клиентов:

Энн Хэтэуэй

Селена Гомес

Сара Джессика Паркер

Кэрри Вашингтон

Эрин Уолш (фото: instagram.com/erinwalshstyle)

Дани Мишель

Американская стилистка прославилась умением совмещать современные тенденции, винтажные вещи и классическую элегантность. Ее карьера началась в Нью-Йорке, а в 2008 году она переехала в Лос-Анджелес, где быстро стала одной из самых заметных представительниц fashion-индустрии.

Мишель известна смелым подходом к созданию образов и способностью предсказывать будущие тренды. Именно она помогла сформировать узнаваемый street style Хейли Бибер, который стал источником вдохновения для многих женщин.



Стилистка активно работает с архивами модных домов, находя редкие вещи для своих клиентов. Она создавала винтажные образы для Кендалл Дженнер, а также подобрала эффектное платье Viktor&Rolf для Эльзы Хоск на Каннский кинофестиваль.

Звездные клиенты стилистки:

Кендалл Дженнер

Гейли Бибер

Эльза Хоск

Бруна Маркезини

Дейзи Эдгар-Джонс

Дани Мишель (фото: instagram.com/danixmichelle)

Джейми Мизрахи

Стилистка из Лос-Анджелеса, прославившаяся изящным и сдержанным подходом к созданию образов. Главными акцентами в ее работах является утонченность, качество вещей и эстетика вне времени.

Мизрахи помогает знаменитостям создавать гардеробы, смотрящиеся роскошно без чрезмерной демонстративности. Именно благодаря ей Дженнифер Лоуренс стала одной из главных поклонниц стиля quiet luxury.



Также стилистка работала над имиджем Адель, объединяя в ее образах готическую эстетику, голливудский гламур и классическую женственность.

Звездные клиенты Джейми:

Дженнифер Лоуренс

Адель

Педро Паскаль

Райли Кио

Николь Ричи

Джейми Мизрахи (фото: instagram.com/sweetbabyjamie)