Головні стилісти Голлівуду: хто створює образи для Зендеї, Гейлі Бібер та інших зірок

Ендрю Мукамал

Один із найвідоміших стилістів останніх років, який створив культові образи Марго Роббі під час промокампанії фільму "Барбі".

Він народився в Нью-Йорку, виріс у Скарсдейлі, а після навчання в університеті Вірджинії повернувся до рідного міста, де розпочав кар'єру у модній індустрії.

Свій шлях у світі моди Мукамал почав зі стажування в журналі Esquire, згодом працював у PR-агенції, а також був fashion-редактором і стилістом видання Interview.

Серед зіркових клієнтів Мукамала:

Марго Роббі

Ліндсі Лохан

Зої Кравіц

Біллі Айліш

Кері Малліган



Лоу Роуч

Стиліст і "архітектор іміджу", який перетворив роботу над образами на справжнє мистецтво. Він виріс у південній частині Чикаго, а свою кар'єру починав як колекціонер і продавець вінтажного одягу.

На відміну від багатьох стилістів, які стартували як асистенти, Роуч самостійно побудував власну мережу клієнтів і брендів. Найвідомішою стала його багаторічна співпраця із Зендеєю, яка розпочалася, коли акторці було 14 років.

Не секрет, що кожен вихід зірки "Ейфорії" стає найобговорюванішим в мережі. Роуч знає, як створити сповнений сенсами образ, який викличе захоплення та позитивні відгуки.

Серед інших зіркових клієнтів стиліста:

Селін Діон

Аріана Ґранде

Том Голланд



Ерін Волш

Одна з найвідоміших стилісток Голлівуду та креативна директорка, яка прославилася своїм елегантним і сучасним баченням моди. Вона створює образи, у яких поєднуються витонченість, впевненість і характер особистості клієнта.

Волш виросла у Флориді, а перші професійні кроки зробила в Нью-Йорку, після чого переїхала до Лос-Анджелеса.

Саме завдяки Ерін легендарна Енн Гетевей пережила справжню модну трансформацію. Гардероб акторки став більш сучасним, елегантним і водночас сміливим.



Серед її знаменитих клієнтів:

Енн Гетевей

Селена Гомес

Сара Джессіка Паркер

Керрі Вашингтон

Ерін Волш (фото: instagram.com/erinwalshstyle)

Дані Мішель

Американська стилістка прославилася вмінням поєднувати сучасні тенденції, вінтажні речі та класичну елегантність. Її кар’єра почалася в Нью-Йорку, а у 2008 році вона переїхала до Лос-Анджелеса, де швидко стала однією з найпомітніших представниць fashion-індустрії.

Мішель відома сміливим підходом до створення образів і здатністю передбачати майбутні тренди. Саме вона допомогла сформувати впізнаваний street style Гейлі Бібер, який став джерелом натхнення для багатьох жінок.



Стилістка активно працює з архівами модних будинків, знаходячи рідкісні речі для своїх клієнтів. Вона створювала вінтажні образи для Кендалл Дженнер, а також підібрала ефектну сукню Viktor & Rolf для Ельзи Госк на Каннський кінофестиваль.

Зіркові клієнти стилістки:

Кендалл Дженнер

Гейлі Бібер

Ельза Госк

Бруна Маркезіні

Дейзі Едгар-Джонс

Дані Мішель (фото: instagram.com/danixmichelle)​​​​​​​

Джеймі Мізрахі

Стилістка з Лос-Анджелеса, яка прославилася витонченим і стриманим підходом до створення образів. Головними акцентами в її роботах є витонченість, якість речей і позачасова естетика.

Мізрахі допомагає знаменитостям створювати гардероби, які виглядають розкішно без надмірної демонстративності. Саме завдяки їй Дженніфер Лоуренс стала однією з головних прихильниць стилю quiet luxury.



Також стилістка працювала над іміджем Адель, поєднуючи у її образах готичну естетику, голлівудський гламур і класичну жіночність.

Зіркові клієнти Джеймі:

Дженніфер Лоуренс

Адель

Педро Паскаль

Райлі Кіо

Ніколь Річі

Джеймі Мізрахі (фото: instagram.com/sweetbabyjamie)