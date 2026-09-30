Голливудская "русалка": беременная Энн Хетевей поразила образом от Prabal Gurung

Образ Энн Хетевей

Для премьеры 43-летняя актриса выбрала изготовленное по заказу платье из ателье Prabal Gurung.

Модель силуэта "русалка" имела кружевное основание, декольте в форме сердца и длинную юбку, украшенную кристаллами и пайетками.

Образ дополнила прозрачная блестящая накидка, переходящая в шлейф. За стилизацию выхода отвечала Эрин Уолш.

Гетевей завершила образ бриллиантовым браслетом и серьгами в форме капель.

Энн Хетевей (фото: Getty Images)

В макияже актриса сделала ставку на бронзовые тени и матовую помаду, а волосы собрала в полураспущенную прическу.

Энн Хетевей ждет третьего ребенка от своего мужа Адама Шульмана.

О беременности актриса сообщила в июне 2026 года. Супруги уже воспитывают двоих сыновей - 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.

Пол будущего ребенка пара уже знает, однако пока не планирует раскрывать его публично.

Что известно о фильме "Verity"

В психологическом триллере Хетевей сыграла успешную писательницу Верити Кроуфорд. Ее партнершей стала Дакота Джонсон, воплотившая автор Лоуэн Эшли, переживающая финансовые трудности и соглашающаяся завершить серию книг Верити.

Во время работы Лоуэн находит неопубликованную рукопись с жуткими семейными тайнами. Мужчину Верити Джереми Кроуфорда сыграл Джош Гартнетт.

Лента стала экранизацией одноименного романа Коллин Гувер 2018 года. Выход фильма в американский прокат намечен на 2 октября.