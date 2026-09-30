Голлівудська "русалка": вагітна Енн Гетевей вразила образом від Prabal Gurung

Образ Енн Гетевей

Для прем’єри 43-річна акторка обрала виготовлену на замовлення сукню з ательє Prabal Gurung.

Модель силуету "русалка" мала мереживну основу, декольте у формі серця та довгу спідницю, оздоблену кристалами й паєтками.

Образ доповнила прозора блискуча накидка, яка переходила у шлейф. За стилізацію виходу відповідала Ерін Волш.

Гетевей завершила образ діамантовим браслетом і сережками у формі крапель.

Енн Гетевей (фото: Getty Images)

У макіяжі акторка зробила ставку на бронзові тіні та матову нюдову помаду, а волосся зібрала у напіврозпущену зачіску.

Енн Гетевей чекає на третю дитину від свого чоловіка Адама Шульмана.

Про вагітність акторка повідомила у червні 2026 року. Подружжя вже виховує двох синів - 10-річного Джонатана та 6-річного Джека.

Стать майбутньої дитини пара вже знає, однак поки не планує розкривати її публічно.

Що відомо про фільм "Verity"

У психологічному трилері Гетевей зіграла успішну письменницю Веріті Кроуфорд. Її партнеркою стала Дакота Джонсон, яка втілила авторку Лоуен Ешлі, що переживає фінансові труднощі та погоджується завершити серію книжок Веріті.

Під час роботи Лоуен знаходить неопублікований рукопис із моторошними сімейними таємницями. Чоловіка Веріті Джеремі Кроуфорда зіграв Джош Гартнетт.

Стрічка стала екранізацією однойменного роману Коллін Гувер 2018 року. Вихід фільму в американський прокат запланований на 2 жовтня.