Голливудская "русалка": беременная Энн Хетевей поразила образом от Prabal Gurung
Главная Стиль Голливудская "русалка": беременная Энн Хетевей поразила образом от Prabal Gurung
Стиль

Голливудская "русалка": беременная Энн Хетевей поразила образом от Prabal Gurung

Для светского выхода актриса выбрала платье силуэта "русалка", расшитое кристаллами и пайетками

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Энн Хетевей (фото: Getty Images)
Дата: 30 сентября 2026

Беременная Энн Хетевей стала одной из главных звезд мировой премьеры психологического триллера Verity. Актриса появилась на красной дорожке в Нью-Йорке и подчеркнула округлый животик эффектным черным платьем.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People.

Образ Энн Хетевей

Для премьеры 43-летняя актриса выбрала изготовленное по заказу платье из ателье Prabal Gurung.

Модель силуэта "русалка" имела кружевное основание, декольте в форме сердца и длинную юбку, украшенную кристаллами и пайетками.

Образ дополнила прозрачная блестящая накидка, переходящая в шлейф. За стилизацию выхода отвечала Эрин Уолш.

Гетевей завершила образ бриллиантовым браслетом и серьгами в форме капель.

Голливудская &quot;русалка&quot;: беременная Энн Хетевей поразила образом от Prabal GurungЭнн Хетевей (фото: Getty Images)

В макияже актриса сделала ставку на бронзовые тени и матовую помаду, а волосы собрала в полураспущенную прическу.

Энн Хетевей ждет третьего ребенка от своего мужа Адама Шульмана.

О беременности актриса сообщила в июне 2026 года. Супруги уже воспитывают двоих сыновей - 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.

Пол будущего ребенка пара уже знает, однако пока не планирует раскрывать его публично.

Что известно о фильме "Verity"

В психологическом триллере Хетевей сыграла успешную писательницу Верити Кроуфорд. Ее партнершей стала Дакота Джонсон, воплотившая автор Лоуэн Эшли, переживающая финансовые трудности и соглашающаяся завершить серию книг Верити.

Во время работы Лоуэн находит неопубликованную рукопись с жуткими семейными тайнами. Мужчину Верити Джереми Кроуфорда сыграл Джош Гартнетт.

Лента стала экранизацией одноименного романа Коллин Гувер 2018 года. Выход фильма в американский прокат намечен на 2 октября.

Главные новости
Фигуры миллиардеров на спинах и 99 моделей: Matières Fécales устроили показ-протест в Париже Фигуры миллиардеров на спинах и 99 моделей: Matières Fécales устроили показ-протест в Париже Катя Сильченко представила Украину на Le Défilé L'Oréal Paris возле Эйфелевой башни Катя Сильченко представила Украину на Le Défilé L'Oréal Paris возле Эйфелевой башни Что посмотреть в кино в октябре: триллер с Паттинсоном, историческая драма и не только Что посмотреть в кино в октябре: триллер с Паттинсоном, историческая драма и не только