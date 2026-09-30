Голливудская "русалка": беременная Энн Хетевей поразила образом от Prabal Gurung

Для светского выхода актриса выбрала платье силуэта "русалка", расшитое кристаллами и пайетками
Беременная Энн Хетевей стала одной из главных звезд мировой премьеры психологического триллера Verity. Актриса появилась на красной дорожке в Нью-Йорке и подчеркнула округлый животик эффектным черным платьем.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People.
Для премьеры 43-летняя актриса выбрала изготовленное по заказу платье из ателье Prabal Gurung.
Модель силуэта "русалка" имела кружевное основание, декольте в форме сердца и длинную юбку, украшенную кристаллами и пайетками.
Образ дополнила прозрачная блестящая накидка, переходящая в шлейф. За стилизацию выхода отвечала Эрин Уолш.
Гетевей завершила образ бриллиантовым браслетом и серьгами в форме капель.
Энн Хетевей (фото: Getty Images)
В макияже актриса сделала ставку на бронзовые тени и матовую помаду, а волосы собрала в полураспущенную прическу.
Энн Хетевей ждет третьего ребенка от своего мужа Адама Шульмана.
О беременности актриса сообщила в июне 2026 года. Супруги уже воспитывают двоих сыновей - 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.
Пол будущего ребенка пара уже знает, однако пока не планирует раскрывать его публично.
В психологическом триллере Хетевей сыграла успешную писательницу Верити Кроуфорд. Ее партнершей стала Дакота Джонсон, воплотившая автор Лоуэн Эшли, переживающая финансовые трудности и соглашающаяся завершить серию книг Верити.
Во время работы Лоуэн находит неопубликованную рукопись с жуткими семейными тайнами. Мужчину Верити Джереми Кроуфорда сыграл Джош Гартнетт.
Лента стала экранизацией одноименного романа Коллин Гувер 2018 года. Выход фильма в американский прокат намечен на 2 октября.