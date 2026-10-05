Финальный модный уик-энд в Париже: 10 звездных образов, которые стоит увидеть

Лили Рейнгарт

Для вечеринки Miu Miu актриса выбрала леопардовый жакет с контрастными черными лацканами и светлый топ. Акцентный принт она уравновесила сдержанным макияжем и небрежно собранными волосами.

Лили Рейнгарт (фото: Getty Images)

SZA

На показе Jean Paul Gaultier певица появилась в лаконичном черном образе с открытыми плечами.

Впрочем, главной деталью стал графический розовый макияж: широкая полоса проходила через глаза, а тонкая вертикальная линия - через губы и подбородок.

Пэрис Хилтон

На гала-вечере BoF500 в парижской гостинице Shangri-La Пэрис Гилтон появилась в длинном прозрачном платье из черного кружева и высокой горловиной.

Образ она дополнила блестящими туфлями, темными очками геометрической формы и небрежно собранными платиновыми волосами.

Ума Турман

На показе Lacoste актриса продемонстрировала сдержанный оверсайз. Темно серый фактурный жакет, естественная укладка и почти незаметный макияж создали расслабленный образ без лишних деталей.

Ума Турман (фото: Getty Images)

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Тейлор Захар Перес

Актер поддержал спортивную эстетику Lacoste с помощью объемной куртки в серо-оливковой гамме с большим графическим принтом. Завершили образ очки с зеркальными линзами.

Тейлор Захар Перес и Ума Турман сидели рядом на шоу, состоявшемся на корте Philippe-Chatrier стадиона Roland-Garros.

Венус Уильямс

Теннисистка выбрала насыщенный синий комплект с минишортами, спортивным топом и длинным бело-синим пальто. Самой интересной деталью стала белая гибридная обувь с преувеличенной острым мысом.

Венус Уильямс (фото: instagram.com/interviewmag)

Эдриен Броуди

Актер пришел на показ Lacoste в расслабленном серо-зеленом костюме. Рубашка в тон, широкие брюки, темная обувь и солнцезащитные очки превратили классическую мужскую формулу в непринужденный парижский образ.

Показ коллекции Lacoste весна-лето 2027 состоялся 4 октября и получил название Dress code: No white required.

Джои Кинг

Для шоу Miu Miu актриса выбрала нежно-розовое мини-платье на тонких бретелях. Ее лиф украшала плотная полоса серебристой и розовой вышивки, благодаря которой минималистичный силуэт выглядел значительно более празднично.

Джои Кинг (фото: Getty Images)

Мод Апатоу

Звезда "Эйфории" появилась в объемном клетчатом костюме, голубой рубашке и бежевом трикотажном слое. Коричневый ремень и бордовая обувь добавили образу характерной для Miu Miu эстетики препи.

На подиуме Miu Miu в этом сезоне показали вещи, вдохновленные повседневной и спортивной одеждой, а одной из неожиданных участниц шоу стала Оливия Колман.

Сиарра

Одним из самых смелых выходов уик-энда стало появление Сиары на гала-вечере BoF500. Она надела полностью прозрачное черное кружевное платье Dolce & Gabbana, которое подчеркнуло ее беременный животик, и дополнило образ массивным колье с крестом.