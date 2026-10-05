Фінальний модний вікенд у Парижі: 10 зіркових образів, які варто побачити

Лілі Рейнгарт

Для вечірки Miu Miu акторка обрала леопардовий жакет із контрастними чорними лацканами та світлий топ. Акцентний принт вона врівноважила стриманим макіяжем і недбало зібраним волоссям.

Лілі Рейнгарт (фото: Getty Images)

SZA

На показі Jean Paul Gaultier співачка з’явилася у лаконічному чорному образі з відкритими плечима.

Утім, головною деталлю став графічний рожевий макіяж: широка смуга проходила через очі, а тонка вертикальна лінія - через губи та підборіддя.

Періс Гілтон

На гала-вечорі BoF500 у паризькому готелі Shangri-La Періс Гілтон з’явилася у довгій прозорій сукні з чорного мережива та високою горловиною.

Образ вона доповнила блискучими туфлями, темними окулярами геометричної форми й недбало зібраним платиновим волоссям.

Ума Турман

На показі Lacoste акторка продемонструвала стриманий оверсайз. Темно-сірий фактурний жакет, природна укладка та майже непомітний макіяж створили розслаблений образ без зайвих деталей.

Ума Турман (фото: Getty Images)

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Тейлор Захар Перес

Актор підтримав спортивну естетику Lacoste за допомогою об’ємної куртки у сіро-оливковій гамі з великим графічним принтом. Завершили образ окуляри з дзеркальними лінзами.

Тейлор Захар Перес та Ума Турман сиділи поруч на шоу, яке відбулося на корті Philippe-Chatrier стадіону Roland-Garros.

Венус Вільямс

Тенісистка обрала насичений синій комплект із мінішортами, спортивним топом та довгим біло-синім пальтом. Найцікавішою деталлю стало біле гібридне взуття з перебільшено гострим мисом.

Венус Вільямс (фото: instagram.com/interviewmag)

Едрієн Броуді

Актор прийшов на показ Lacoste у розслабленому сіро-зеленому костюмі. Сорочка в тон, широкі штани, темне взуття та сонцезахисні окуляри перетворили класичну чоловічу формулу на невимушений паризький образ.

Показ колекції Lacoste весна-літо 2027 відбувся 4 жовтня та отримав назву "Dress code: No white required".

Джої Кінг

Для шоу Miu Miu акторка обрала ніжно-рожеву мінісукню на тонких бретелях. Її ліф прикрашала щільна смуга сріблястої та рожевої вишивки, завдяки якій мінімалістичний силует мав значно святковіший вигляд.

Джої Кінг (фото: Getty Images)

Мод Апатоу

Зірка "Ейфорії" з’явилася в об’ємному картатому костюмі, блакитній сорочці та бежевому трикотажному шарі. Коричневий ремінь і бордове взуття додали образу характерної для Miu Miu естетики препі.

На подіумі Miu Miu цього сезону показали речі, натхнені повсякденним і спортивним одягом, а однією з несподіваних учасниць шоу стала Олівія Колман.

Сіара

Одним із найсміливіших виходів вікенду стала поява Сіари на гала-вечорі BoF500. Вона одягла повністю прозору чорну мереживну сукню Dolce & Gabbana, яка підкреслила її вагітний животик, і доповнила образ масивним кольє з хрестом.