Элтон Джон превратил собственные коленные чашечки в необычные украшения: что известно

Что известно о необычных украшениях Элтон Джона

Как-то на премьере документального фильма Elton John: Never Too Late артист предстал перед камерами в интересном ожерелье, сразу привлекшем внимание.

Выяснилось, что у украшения есть особая история - оно сделано из частицы самого музыканта.

По словам Элтона, сначала хирург удалил левую коленную чашечку, а потом правую. После операций он попросил сохранить кости, чем его удивил.

Затем артист обратился к британскому дизайнеру ювелирных украшений Тео Феннеллу и предложил ему самостоятельно решить, как использовать необычный материал.

Команда дизайнера специально обработала кости - их высушили, сделали пористыми, а затем покрыли специальным слоем и отполировали.

Элтон Джон в ожерелье из коленной чашечки (фото: Getty Images)

Какие украшения сделал Элтон Джон

Из одной коленной чашечки создали подвеску с золотым покрытием. Ее дополнили цепочкой, элементы которой также напоминают кости.

На обратной стороне выгравировали фразу на латыни: "Я больше не буду поклоняться ни одному человеку". По словам Феннелла, эта надпись особенно символична, ведь речь идет о части тела, которая буквально позволяет человеку становиться на колени.

Джон также шутил над состоянием своих колен. Он отметил, что хирург назвал их худшими из всех, которые ему приходилось оперировать, а повреждения на коленной чашечке артист сравнил со старинным египетским артефактом.

Вторая коленная чашечка оказалась меньше, поэтому из нее сделали брошь.

Музыкант с гордостью подчеркнул, что оба украшения неподвластны времени и могут сохраняться на протяжении веков.