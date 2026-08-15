Елтон Джон перетворив власні колінні чашечки на незвичні прикраси: що відомо

Що відомо про незвичні прикраси Елтон Джона

Якось на прем'єрі документального фільму Elton John: Never Too Late артист постав перед камерами у цікавому намисті, яке одразу привернуло увагу. З'ясувалося, що у прикраси є особлива історія - вона зроблена з частинки самого музиканта.

За словами Елтона, спочатку хірург видалив ліву колінну чашечку, а згодом - праву. Після операцій він попросив зберегти кістки, чим неабияк його здивував.

Згодом артист звернувся до британського дизайнера ювелірних прикрас Тео Феннелла і запропонував йому самостійно вирішити, як використати незвичайний матеріал.

Команда дизайнера спеціально обробила кістки - їх висушили, зробили пористими, а потім покрили спеціальним шаром і відполірували.

Елтон Джон у намисті з колінної чашечки (фото: Getty Images)

Які прикраси зробив Елтон Джон

З однієї колінної чашечки створили підвіску з золотим покриттям. Її доповнили ланцюжком, елементи якого також нагадують кістки.

На зворотному боці намиста вигравірували фразу латиною: "Я більше не вклонятимусь жодній людині". За словами Феннелла, цей напис особливо символічний, адже йдеться про частину тіла, яка буквально дозволяє людині ставати на коліна.

Джон також жартував над станом своїх колін. Він зазначив, що хірург назвав їх найгіршими з усіх, які йому доводилося оперувати, а пошкодження на колінній чашечці артист порівняв зі стародавнім єгипетським артефактом.

Друга колінна чашечка виявилася меншою, тому з неї зробили брошку.

Музикант із гордістю підкреслив, що обидві прикраси не підвладні часу й можуть зберігатися протягом століть.