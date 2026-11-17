Эль Феннинг

Сара Бертон создала для Феннинг платье Givenchy в духе ее героини Эффи Тринкет.

Корсет украсили пудреницами и зеркальцами, а юбку сшили из тюля цвета шампанского.

Еще одну пудреницу и розовый цветок закрепили на парике со светлыми кудрями.

Эль Феннинг (фото: Getty Images)

Элизабет Бэнкс

Исполнительница роли Эффи в оригинальной саге появилась у Christian Siriano. Короткий черный бархатный жакет с выразительными плечами она соединила с пышной цветочной юбкой с корсетной шнуровкой спереди.

Тонкие черные перья головного убора обрамляли лицо.

Элизабет Бенкс (фото: Getty Images)

Дженнифер Лоуренс

Лоуренс вышла в черном шелковом пальто Dior, стилизованном как платье. Белый пушистый воротник обрамлял вырез, а цветочная вышивка тянулась от талии к длинному шлейфу. Высокий разрез открывал черные босоножки.

Дженнифер Лоуренс (фото: Getty Images)

Джош Гатчерсон

Гатчерсон, сыгравший Питу Мелларка, выбрал для премьеры черный костюм со свободными брюками, рубашку и галстук в тон и массивные туфли.

Джош Гатчерсон (фото: Getty Images)

Маккенна Грейс

Кобальтовое платье Pamella Roland сшили из органзы, а на драпированном лифе выложили кристаллами сойку-перепевницу.

Когда Грейс разводила руки, ее перья накидка раскрывалась, как крылья.

Маккенна Грейс (фото: Getty Images)

Уитни Пик

Пик позировала в темно-синем бархатном платье Robert Wun с асимметричным лифом и широкой юбкой в складках.

Над одним плечом возвышалась белая фигурка птицы с расправленными крыльями.

Уитни Пик (фото: Getty Images)

Рейчел Зеглер

Зеглер, сыгравшая Люси Грей Берд в предыдущем приквеле, вышла в изумрудном платье Zuhair Murad без бретелей.

Узкий силуэт переходил в широкий шлейф, а вдоль края лифа шла черная отделка. К платью актриса подобрала блестящее колье.

Рэйчел Зеглер (фото: Getty Images)

Гленн Клоуз

Клоуз выбрала черную одежду Matières Fécales с корсетным лифом и прозрачными кружевными рукавами.

Пышная многослойная юбка спадала в шлейф, а из-под подола была видна массивная черная обувь.

Гленн Клоуз (фото: Getty Images)

Билли Портер

Портер соединил белый асимметричный жакет с плиссированной мини-юбкой и белым головным убором.

На фоне монохромной одежды выделялись серебристые туфли на платформе.

Билли Портер (фото: Getty Images)

Айрис Апатоу

Апатоу позировала в нежно-персиковом платье Erdem. Глубокий вырез и приталенный лиф украсили серебристыми цветочными деталями, а объемную юбку украсили светлыми перьями.

Айрис Апатоу (фото: Getty Images)

Эдвин Рюдинг

Рюдинг пришел в винном бархатном костюме с широкими брюками и жакетом с воротником-стойкой.

На жакете выделялись круглые украшения разных размеров и красный цветок у плеча.

Эдвин Рюдинг (фото: Getty Images)

Амандла Стенберг

Звезда первого фильма выбрала платье Zimmermann без бретелек. Голубые и зеленые цветы разошлись по светлому шифону, а поверх длинной юбки спадал асимметричный слой ткани.

Амандла Стенберг (фото: Getty Images)

Эстер Макгрегор

Макгрегор вышла в золотистом комплекте из короткого топа и длинной юбки. Объемные складки на плечах напоминали бант, а юбку с широким белым поясом украсили вертикальными рядами стразов. Волосы заплели в косу набок, а ко наряду подобрали темно-красную помаду и зеленый маникюр.

Эстер Макгрегор (фото: Getty Images)

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