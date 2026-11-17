Ель Феннінг

Сара Бертон створила для Феннінг сукню Givenchy в дусі її героїні Еффі Трінкет.

Корсет оздобили пудреницями й дзеркальцями, а спідницю пошили з тюлю кольору шампанського.

Ще одну пудреницю та рожеву квітку закріпили на перуці зі світлими кучерями.

Ель Феннінг (фото: Getty Images)

Елізабет Бенкс

Виконавиця ролі Еффі в оригінальній сазі з’явилася в Christian Siriano. Короткий чорний оксамитовий жакет із виразними плечима вона поєднала з пишною квітковою спідницею з корсетним шнуруванням спереду.

Тонкі чорні пера головного убору обрамлювали обличчя.

Елізабет Бенкс (фото: Getty Images)

Дженніфер Лоуренс

Лоуренс вийшла в чорному шовковому пальті Dior, стилізованому як сукня. Білий пухнастий комір обрамляв виріз, а квіткова вишивка тягнулася від талії до довгого шлейфа. Високий розріз відкривав чорні босоніжки.

Дженніфер Лоуренс (фото: Getty Images)

Джош Гатчерсон

Гатчерсон, який зіграв Піту Мелларка, обрав для прем’єри чорний костюм із вільними штанами, сорочку й краватку в тон та масивні туфлі.

Джош Гатчерсон (фото: Getty Images)

Маккенна Грейс

Кобальтову сукню Pamella Roland пошили з органзи, а на драпірованому ліфі виклали кристалами сойку-переспівницю.

Коли Грейс розводила руки, її пір’яна накидка розкривалася, мов крила.

Маккенна Грейс (фото: Getty Images)

Вітні Пік

Пік позувала в темно-синій оксамитовій сукні Robert Wun з асиметричним ліфом і широкою спідницею в складках.

Над одним плечем височіла біла фігурка птаха з розправленими крилами.

Вітні Пік (фото: Getty Images)

Рейчел Зеглер

Зеглер, яка зіграла Люсі Ґрей Берд у попередньому приквелі, вийшла у смарагдовій сукні Zuhair Murad без бретелей.

Вузький силует переходив у широкий шлейф, а вздовж краю ліфа йшло чорне оздоблення. До сукні акторка підібрала блискуче кольє.

Рейчел Зеглер (фото: Getty Images)

Гленн Клоуз

Клоуз обрала чорне вбрання Matières Fécales із корсетним ліфом і прозорими мереживними рукавами.

Пишна багатошарова спідниця спадала у шлейф, а з-під подолу було видно масивне чорне взуття.

Гленн Клоуз (фото: Getty Images)

Біллі Портер

Портер поєднав білий асиметричний жакет із плісированою мініспідницею та білим головним убором.

На тлі монохромного вбрання вирізнялися сріблясті туфлі на платформі.

Біллі Портер (фото: Getty Images)

Айріс Апатоу

Апатоу позувала в ніжно-персиковій сукні Erdem. Глибокий виріз і приталений ліф прикрасили сріблястими квітковими деталями, а об’ємну спідницю оздобили світлим пір’ям.

Айріс Апатоу (фото: Getty Images)

Едвін Рюдінг

Рюдінг прийшов у винному оксамитовому костюмі з широкими штанами та жакетом із коміром-стійкою.

На жакеті виділялися круглі прикраси різних розмірів і червона квітка біля плеча.

Едвін Рюдінг (фото: Getty Images)

Амандла Стенберг

Зірка першого фільму обрала сукню Zimmermann без бретелей. Блакитні й зелені квіти розійшлися по світлому шифону, а поверх довгої спідниці спадав асиметричний шар тканини.

Амандла Стенберг (фото: Getty Images)

Естер Макгрегор

Макгрегор вийшла у золотавому комплекті з короткого топа й довгої спідниці. Об’ємні складки на плечах нагадували бант, а спідницю з широким білим поясом оздобили вертикальними рядами стразів. Волосся заплели в косу набік, а до вбрання підібрали темно-червону помаду й зелений манікюр.

Естер Макгрегор (фото: Getty Images)

Коли нові "Голодні ігри" вийдуть в Україні

Стрічка розповідає про 16-річного Геймітча Ебернеті, який потрапляє на арену 50-х Голодних ігор. Молодого Геймітча зіграв Джозеф Зада. В українських кінотеатрах фільм вийде 19 листопада.