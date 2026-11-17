Ель Феннінг вийшла в корсеті з пудреницями: 13 яскравих образів з прем’єри "Голодних ігор"
16 листопада в нью-йоркському залі Alice Tully Hall відбулася світова прем’єра фільму "Голодні ігри: Світанок перед Жнивами". На доріжці зустрілися зірки оригінальної саги та новий акторський склад. Ель Феннінг і Елізабет Бенкс, які зіграли Еффі Трінкет у різних частинах франшизи, обіграли стиль героїні у своїх образах.
Wave RBC.UA зібрало 13 образів з прем’єри.
Ель Феннінг
Сара Бертон створила для Феннінг сукню Givenchy в дусі її героїні Еффі Трінкет.
Корсет оздобили пудреницями й дзеркальцями, а спідницю пошили з тюлю кольору шампанського.
Ще одну пудреницю та рожеву квітку закріпили на перуці зі світлими кучерями.
Елізабет Бенкс
Виконавиця ролі Еффі в оригінальній сазі з’явилася в Christian Siriano. Короткий чорний оксамитовий жакет із виразними плечима вона поєднала з пишною квітковою спідницею з корсетним шнуруванням спереду.
Тонкі чорні пера головного убору обрамлювали обличчя.
Дженніфер Лоуренс
Лоуренс вийшла в чорному шовковому пальті Dior, стилізованому як сукня. Білий пухнастий комір обрамляв виріз, а квіткова вишивка тягнулася від талії до довгого шлейфа. Високий розріз відкривав чорні босоніжки.
Джош Гатчерсон
Гатчерсон, який зіграв Піту Мелларка, обрав для прем’єри чорний костюм із вільними штанами, сорочку й краватку в тон та масивні туфлі.
Маккенна Грейс
Кобальтову сукню Pamella Roland пошили з органзи, а на драпірованому ліфі виклали кристалами сойку-переспівницю.
Коли Грейс розводила руки, її пір’яна накидка розкривалася, мов крила.
Вітні Пік
Пік позувала в темно-синій оксамитовій сукні Robert Wun з асиметричним ліфом і широкою спідницею в складках.
Над одним плечем височіла біла фігурка птаха з розправленими крилами.
Рейчел Зеглер
Зеглер, яка зіграла Люсі Ґрей Берд у попередньому приквелі, вийшла у смарагдовій сукні Zuhair Murad без бретелей.
Вузький силует переходив у широкий шлейф, а вздовж краю ліфа йшло чорне оздоблення. До сукні акторка підібрала блискуче кольє.
Гленн Клоуз
Клоуз обрала чорне вбрання Matières Fécales із корсетним ліфом і прозорими мереживними рукавами.
Пишна багатошарова спідниця спадала у шлейф, а з-під подолу було видно масивне чорне взуття.
Біллі Портер
Портер поєднав білий асиметричний жакет із плісированою мініспідницею та білим головним убором.
На тлі монохромного вбрання вирізнялися сріблясті туфлі на платформі.
Айріс Апатоу
Апатоу позувала в ніжно-персиковій сукні Erdem. Глибокий виріз і приталений ліф прикрасили сріблястими квітковими деталями, а об’ємну спідницю оздобили світлим пір’ям.
Едвін Рюдінг
Рюдінг прийшов у винному оксамитовому костюмі з широкими штанами та жакетом із коміром-стійкою.
На жакеті виділялися круглі прикраси різних розмірів і червона квітка біля плеча.
Амандла Стенберг
Зірка першого фільму обрала сукню Zimmermann без бретелей. Блакитні й зелені квіти розійшлися по світлому шифону, а поверх довгої спідниці спадав асиметричний шар тканини.
Естер Макгрегор
Макгрегор вийшла у золотавому комплекті з короткого топа й довгої спідниці. Об’ємні складки на плечах нагадували бант, а спідницю з широким білим поясом оздобили вертикальними рядами стразів. Волосся заплели в косу набік, а до вбрання підібрали темно-червону помаду й зелений манікюр.
Коли нові "Голодні ігри" вийдуть в Україні
Стрічка розповідає про 16-річного Геймітча Ебернеті, який потрапляє на арену 50-х Голодних ігор. Молодого Геймітча зіграв Джозеф Зада. В українських кінотеатрах фільм вийде 19 листопада.