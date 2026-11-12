С эффектом изношенной краски: Maison Margiela и RIMOWA презентовали коллекцию для путешествий
Немецкий производитель премиального багажа RIMOWA и французский модный дом Maison Margiela представили общую лимитированную коллекцию для путешествий. В нее вошли чемодан Classic Cabin и сумка 5AC XL, дизайн которых сочетает характерные элементы обоих брендов.
Что известно о коллекции, узнайте в материале Wave RBC.UA.
Как выглядит коллекция RIMOWA x Maison Margiela
Главной особенностью коллаборации стало использование архивной техники Maison Margiela под названием Bianchetto. Она подразумевает ручное нанесение белого слоя краски на поверхность изделий.
Со временем покрытие будет трескаться, отслаиваться и стираться во время использования. Благодаря этому дизайн чемодана и сумки будет постепенно меняться после каждой поездки.
Чемодан создан на фабрике RIMOWA в Кельне. Она имеет белую подложку с эффектом вывернутой наизнанку конструкции, на которой видны швы и обработанные края.
Также модель оснащена телескопической ручкой с плавной регулировкой высоты, замками и фирменной системой колес Multiwheel.
Сумка 5AC XL также получила необычное переосмысление. Фирменные рифленые линии RIMOWA воспроизвели непосредственно на коже с помощью специальной технологии высокочастотного соединения. Модель имеет открытую подкладку, кожаный плечевой ремень и съемные петли, с помощью которых его можно закрепить на ручке чемодана.
Оба аксессуара также дополняют специальный кожаный брелок, сочетающий элементы бирки RIMOWA и подвески для ключей Margiela.
Когда появится коллекция
Лимитированная коллекция RIMOWA x Maison Margiela поступит в продажу 19 ноября 2026 года. Приобрести изделия можно будет на официальных сайтах брендов и отдельных фирменных магазинах.