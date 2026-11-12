З ефектом зношеної фарби: Maison Margiela та RIMOWA презентували колекцію для подорожей

Як виглядає колекція RIMOWA x Maison Margiela

Головною особливістю колаборації стало використання архівної техніки Maison Margiela під назвою Bianchetto. Вона передбачає ручне нанесення білого шару фарби на поверхню виробів.

З часом покриття тріскатиметься, відшаровуватиметься та стиратиметься під час використання. Завдяки цьому дизайн валізи та сумки поступово змінюватиметься після кожної подорожі.

Валізу створено на фабриці RIMOWA в Кельні. Вона має білу підкладку з ефектом вивернутої навиворіт конструкції, на якій помітні шви та оброблені краї.

Також модель оснащена телескопічною ручкою з плавним регулюванням висоти, замками та фірмовою системою коліс Multiwheel.

Дорожні сумки RIMOWA x Maison Margiela (скриншот)

Сумка 5AC XL також отримала незвичне переосмислення. Фірмові рифлені лінії RIMOWA відтворили безпосередньо на шкірі за допомогою спеціальної технології високочастотного з'єднання. Модель має відкриту підкладку, шкіряний плечовий ремінь і знімні петлі, за допомогою яких її можна закріпити на ручці валізи.

Обидва аксесуари також доповнює спеціальний шкіряний брелок, що поєднує елементи бирки RIMOWA та підвіски для ключів Margiela.

Коли з'явиться колекція

Лімітована колекція RIMOWA x Maison Margiela надійде в продаж 19 листопада 2026 року. Придбати вироби можна буде на офіційних сайтах брендів і в окремих фірмових магазинах.