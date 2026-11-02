Джуд Беллингем стал новым лицом Calvin Klein: эффектное видео

Джуд Беллингем стал моделью Calvin Klein

Calvin Klein представил новую рекламную кампанию с участием 23-летнего Джуда Беллингема. Незадолго до этого бренд заинтриговал подписчиков коротким видео, в котором мужчина проводит рукой от пояса боксеров до груди. Теперь стало известно, что героем съемки стал английский футболист.

Кампанию снимал фотограф Оливер Гедли Пирч в Мадриде. На кадрах Беллингем позирует на белом фоне, а главный упор сделан на моделях нижнего белья из коллекции Icon Cotton Stretch.

Футболист продемонстрировал несколько моделей, в частности Boxer Slim, Stretch Shine Trunk, Boxer Brief, Low Rise Trunk и Hip Brief. В одном из кадров он позирует с разведенными руками, воспроизводя жест празднования забитого гола.



Это не первый футболист в рекламной кампании Calvin Klein. Ранее героями съемок были Вирджил ван Дейк, Сон Хин Мин и Трент Александер-Арнольд. Последний стал лицом осенней кампании бренда в 2025 году.

Среди других звезд, которые в последние годы рекламировали нижнее белье Calvin Klein - актер Джереми Аллен Уайт и музыкант Bad Bunny. Кадры с ними стали одними из самых обсуждаемых в сети.

Что известно о Джуде Беллингеме

Английский футболист выступает на позиции полузащитника за мадридский "Реал" и сборную Англии. Он родился 29 июня 2003 г. в городе Стаурбридж, Англия.

Свою профессиональную карьеру Джуд начал в клубе "Бирмингем Сити". В 2020 году он перешел в немецкую "Боруссию" Дортмунд, где быстро стал одним из ключевых игроков команды. Летом 2023 года футболист присоединился к мадридскому "Реалу".

Беллингем считается одним из самых заметных молодых футболистов своего поколения.